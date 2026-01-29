जया एकादशी निमित्त कार्यक्रमांचे आयोजन
जया एकादशीनिमित्त पालखी सोहळा
ओंदे येथे विठ्ठल-रखुमाई मंदिरात कार्यक्रमांचे आयोजन
विक्रमगड, ता. २९ (बातमीदार) : ओंदे येथील विठ्ठल-रखुमाई मंदिरात भव्य पालखी सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. तसेच दोन दिवस चालणाऱ्या या कार्यक्रमात भजन, पूजन, कीर्तन, काल्याचे कीर्तन, नामस्मरण, भंडारा इत्यादी धार्मिक कार्यक्रमही पार पडणार आहे.
गुरुवर्य कै. ह.भ.प. भागवत महाराज (नेहरोली) यांच्या प्रेरणेने सुरू झालेल्या विठ्ठल-रखुमाई पालखी सोहळ्याचे हे ५६ वे वर्ष आहे. यंदा या सोहळ्याची सुरुवात गुरुवारी (ता. २९) सकाळी ७ वाजता श्रींच्या मंगलस्नानाने झाली व त्यानंतर ८ वाजता आरती पार पडली. सकाळी आठ ते १० वाजता श्रींची महापूजा व अभिषेक पार पडले, तर १ वाजता सुचिता महिला मंडळाचे भजन झाले. दुपारी ४ वाजता हरे कृष्ण कीर्तन व सध्याकाळी ५ ते ८ वाजता विठ्ठल-रखुमाई मंदिर येथून संपूर्ण ओंदे गावात पारंपरिक वेशभूषेत भव्य पालखी सोहळा पार पडला. पालखी सोहळ्यानंतर महाप्रसाद व रात्री ९ वाजता ह. भ. प. आरतीताई शिंगोले यांचे कीर्तन रंगले. या वेळी जागर भजनचेही आयोजन करण्यात आले होते, ज्यात कोकणीपाडा, शिलोत्तर, गावीतपाडा, झ़डपोली, देहर्जे, कुरंजे, विक्रमगड, बालापुर, वेहलपाडा, उघाणीपाडा येथील ग्रामस्थांनी मोठ्या संख्येने सहभाग घेतला होता. तसेच शुक्रवारी (ता. ३०) पहाटे ५ वाजता काकड आरती, नऊ वाजता ह. भ. प. हरिचंद्र महाराज कुवरा यांचे काल्याचे कीर्तन व दुपारी १२ वाजता उपस्थित भाविकांसाठी महाप्रसादाचे आयोजन करण्यात आले आहे. गुरुवारप्रमाणेच शुक्रवारीही भाविकांनी भजन, कीर्तन, अभिषेक व महाप्रसादाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन ओंदे ग्रामस्थ व महिला मंडळाकडून करण्यात आले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.