शहापूर जिल्हा परिषद मतदारसंघात चौरंगी लढत
पोयनाड, ता. २९ (बातमीदार) : सध्या जिल्ह्यात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणूक प्रचाराला वेग येत आहे. विविध मतदारसंघात लक्षवेधी किंवा तिरंगी लढतीचा सामना होणार आहे. काही ठिकाणी युती, आघाडी तर काही ठिकाणी स्वबळाचा नारा देऊन विविध राजकीय पक्षांचे उमेदवार या निवडणुकीसाठी आपले नशीब आजमावत आहेत. पण, या निवडणुकीत अलिबाग तालुक्यातील शहापूर जिल्हा परिषद मतदारसंघात चौरंगी लढतीचा सामना होणार आहे.
शहापूर जिल्हा परिषद गटात आणि त्याअंतर्गत येणाऱ्या शहापूर आणि वैजाळी पंचायत समिती गणात सर्वसाधारण आरक्षण जाहीर झाले आहे. या गटात चारही पक्ष वेगवेगळे लढत असून या शहापूर जिल्हा परिषद गटात भाजपकडून सुप्रभात (सवाई) पाटील, शिवसेनेकडून गिरीश पाटील, राष्ट्रवादीकडून अमित नाईक, शेकापकडून अभिषेक पाटील हे उमेदवार रिंगणात आहेत. शहापूर पंचायत समिती गणात भाजपकडून राजेंद्र पाटील, शिवसेनेकडून भाग्यता पाटील, राष्ट्रवादीकडून वैभव पाटील, शेकापकडून कौशिक पाटील हे उमेदवार रिंगणात आहेत. तर वैजाळी पंचायत समिती गणात भाजपकडून जगन्नाथ म्हात्रे, शिवसेनेकडून प्रकाश पाटील, राष्ट्रवादीकडून मछिंद्र पाटील, शेकापकडून सुशील पाटील हे उमेदवार रिंगणात आहेत. या ठिकाणी जिल्हा परिषद मतदारसंघात आणि पंचायत समिती गणात चौरंगी लढतीचा सामना होणार आहे. आता उर्वरित दिवसात कोणत्या पक्षाचा प्रचार शिगेला पोहोचणार कोण विकासाच्या मुद्द्यावर निवडणूक लढणार आणि कोण विजयी होणार याचीच उत्सुकता खारेपाटात आहे.