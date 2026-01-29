गुरुवारी ठरणार नवी मुंबईचा महापौर
सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. २९ : कोरोनामुळे लांबणीवर पडलेल्या नवी मुंबई महापालिकेची निवडणूक अखेर पार पडली आहे. तब्बल सहा वर्षांच्या प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर महापालिकेवर महापौर विराजमान होणार आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती निधनामुळे महापौरपदाची निवड पुढे जाते की काय, अशी शंका निर्माण झाली होती. मात्र, महापालिका प्रशासनाने महापौरपदाची निवडीची प्रक्रिया वेळापत्रकानुसार होणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
नवी मुंबई महापालिकेची १११ जागांसाठी निवडणूक झाली. यात भाजपला बहुमत मिळाले असून ६५ जागांवर विजय मिळाला आहे. त्यामुळे सत्ता स्थापनेकरिता भाजपला पहिला मान मिळणार आहे. महापौरपदाकरिता १ फेब्रुवारीला उमेदवारी अर्ज दाखल करता येणार आहे. त्यानंतर ५ फेब्रुवारीला होणाऱ्या विशेष सभेमध्ये महापौर निवड केली जाणार आहे. त्यानंतर उपमहापौरपदाची निवड होणार आहे. या दोन पदांची नियुक्ती केल्यानंतर स्थायी समिती सभापती व सदस्य, विरोधी पक्षनेता, स्वीकृत नगरसेवक आदींची निवड केली जाणार आहे. या निवडणुकीत शिवसेनेच्या शिंदे गटाचे ४२ नगरसेवक निवडून आल्यामुळे त्यांचा विरोधी पक्षनेता बसणार असल्याचे निश्चित झाले आहे.
महापालिकेची २०१५ मध्ये निवडणूक झाल्यानंतर मे २०२० मध्ये निवडणूक होणे अपेक्षित होते. मात्र, मार्चला कोरोना महामारी लागू झाल्यामुळे महापालिकेवर प्रशासक राजवट आली, तेव्हापासून निवडणूक लांबणीवर पडत गेल्यामुळे सहा वर्षे उलटून गेली. अखेर आता निवडणूक पार पडल्याने सहा वर्षांनी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेकरिता सभागृहाचे दार उघडणार आहे.
महापौर, उपमहापौर निवड
- उमेदवारी अर्ज दाखल - १ फेब्रुवारी
- अर्ज मागे घेता येणार - ५ फेब्रुवारी
