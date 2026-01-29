अवैध भंगार दुकानामुळे कचरा संकट
अवैध भंगार दुकानामुळे कचरा संकट
नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात
उलवे, ता. २९ (वार्ताहर)ः नवी मुंबईतील विमानतळ परिसरात वेगाने विकसित होत असलेल्या उलवे सेक्टर ५ मध्ये अवैध भंगार दुकाने आणि रस्त्यालगत साचलेले कचऱ्याचे ढिगारे परिसरात घाण, दुर्गंधी आणि कीटकांचा प्रादुर्भाव वाढवून नागरिकांचे सार्वजनिक आरोग्य धोक्यात आणत आहेत. काही ठिकाणी कचरा थेट फुटपाथवर आणि रस्त्याच्या कडेला साचलेला असून, स्थानिक रहिवाशांचे जीवन विस्कळित झाले आहे. नागरिकांच्या मते, घनकचरा व्यवस्थापन यंत्रणेत तुटलेपणा, नियोजनाचा अभाव आणि प्रशासनाकडून वेळोवेळी योग्य देखरेख न होण्यामुळे ही समस्या अधिकच गंभीर होत आहे.
अवैध भंगार दुकानांमधून लोखंडी भंगार, तांबे, प्लॅस्टिक, इलेक्ट्रॉनिक कचरा आणि वाहनांचे अवशेष खुलेआम साठवले जात आहेत. विशेषतः मोठ्या निवासी टॉवरसमोरील मुख्य रस्त्यांवर आणि इमारतींच्या समोर या दुकांनांनी जागा व्यापल्याने नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. कचऱ्यामुळे घरांमध्ये सतत दुर्गंधी येत असून, डास, माशी व कीटकांचा प्रादुर्भाव वाढला आहे. उशिरा होणारी स्वच्छता आणि प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे डेंगी, मलेरिया यांसारख्या आजारांचा धोका निर्माण झाला आहे.
सिडकोकडून अवैध भंगार दुकानांवर तत्काळ कारवाई आणि परिसरातील साचलेला कचरा व भंगार त्वरित उचलून परिसर कायमस्वरूपी स्वच्छ करण्याची मागणी स्थानिक रहिवाशांनी केली आहे.
चौकट
कारवाईची मागणी
उलवे सेक्टर ५ मधील अवैध भंगार दुकाने आणि साचलेला कचरा नागरिकांच्या आरोग्यास धोकादायक ठरत असून, प्रशासनाकडून त्वरित कारवाई व स्थायी स्वच्छता योजनेची आवश्यकता आहे.
