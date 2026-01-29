वेळूक परिसरात बिबट्याचा गाईवर हल्ला
टोकावडे, ता. २९ (बातमीदार) : मुरबाड तालुक्यात बिबट्याचा वावर वाढत चालल्याने ग्रामीण भागात भीतीचे वातावरण पसरले आहे. वेळूक गाव परिसरात बुधवारी (ता. २८) पहाटेच्या सुमारास बिबट्याने एका गाईवर हल्ला करून तिला फस्त केल्याची घटना घडली. या घटनेमुळे वेळूकसह आसपासच्या गावांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे.
यापूर्वी बिबट्याने थेट शेतकऱ्याच्या गोठ्यात घुसून गुरुवारी (ता. २१) पहाटे रेडकू फस्त केले होते. ही घटना ताजी असतानाच पुन्हा एकदा बिबट्याचा हल्ला झाल्याने नागरिकांची भीती अधिकच वाढली आहे. सलग घडणाऱ्या या घटनांमुळे शेतकरी वर्ग मोठ्या चिंतेत सापडला आहे. बिबट्याचा वाढता वावर लक्षात घेता स्थानिक ग्रामस्थांनी वन विभागाकडे तातडीने बिबट्या पकडण्यासाठी पिंजरे लावण्याची मागणी केली आहे. शेतकऱ्यांच्या पशुधनावर होणाऱ्या हल्ल्यांमुळे नुकसान वाढत आहे. रात्रीच्या वेळी शेतकरी व ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
दरम्यान, या घटनेचे गांभीर्य ओळखून वन विभागाने वेळूक गाव परिसरात जनजागृती मोहीम सुरू केली आहे. नागरिकांनी रात्रीच्या वेळी बाहेर पडताना विशेष सावधगिरी बाळगावी, गोठ्यांमध्ये योग्य प्रकाश व्यवस्था करावी तसेच एकट्याने फिरणे टाळावे, असे आवाहन वन अधिकाऱ्यांनी केले आहे.