वसई विरार महानगरपालिकेच्या महापौरपदासाठी ४ तर उपमहापौर पदासाठी ३ अर्ज
वसई-विरार महापालिकेच्या महापौरपदासाठी चार, तर उपमहापौरपदासाठी तीन अर्ज
विरार, ता. ३० (बातमीदार) ः वसई-विरार महापालिकेच्या महापौरपदासाठी शुक्रवारी चार अर्ज दाखल झाले, तर उपमहापौरपदासाठी तीन अर्ज दाखल झाले आहेत.
महापालिकेच्या महापौर आणि उपमहापौरपदाची निवडणूक ३ फेब्रुवारीला होत आहे. या निवडणुकीसाठी आज दुपारी ३ वाजेपर्यंत अर्ज दाखल करण्याची वेळ होती. यामध्ये बहुजन विकास आघाडीतर्फे अजीव पाटील, प्रफुल साने आणि निषाद चोरघे यांनी महापौरपदासाठी, तर उपमहापौरपदासाठी मार्शल लोपीस आणि कानेया भोईर यांनी अर्ह दाखल केले आहेत. भाजपतर्फे महापौरपदासाठी ॲड. दर्शना अनिल त्रिपाठी (कोटक), तर उपमहापौरपदासाठी मांजरेकर नारायण सुरेश यांनी अर्ज दाखल केले आहेत.
