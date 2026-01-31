कोबाडपाडा शाळेत लखलखाट
सौरऊर्जेमुळे शुन्य देयक, ‘पुकार’संस्थेचा पुढाकार
पालघर, ता.३१ ः विक्रमगड तालुक्यातील सवादे गावातील जिल्हा परिषदेची कोबाडपाडा शाळेत पुकार संस्था, अमेरिकेच्या महाराष्ट्र फाउंडेशनच्या माध्यमातून ''पंचम'' प्रकल्पांतर्गत सौरऊर्जा संच देण्यात आला आहे. या उपक्रमामुळे कोबाड पाडा शून्य वीज देयक येणारी शाळा बनली आहे.
पालघर जिल्ह्यात वीज देयके थकलेल्या जिल्हा परिषदेच्या अनेक शाळा आहेत. ग्रामीण भागातील अनेक शाळांची वीज बंद आहे, तर काही शाळा विजेच्या खेळखंडोब्याने त्रस्त आहेत. त्यामुळे विद्यार्थी डिजिटल शिक्षणापासून वंचित आहेत. मात्र, कोबाडपाडा शाळेने अशा अडचणींवर मात करून स्वयंपूर्तिकडे वाटचाल केली आहे. पुकार संस्थेचे नियोजन, शाळेतील शिक्षकांचे सहकार्य आणि सवादे ग्रामपंचायतीचा पाठिंब्याने साध्य झाले आहे.
८ ते १० युनिट अतिरिक्त वीज
शाळेची गरज, भविष्यातील मागणी लक्षात घेऊन ४ किलो वॅट क्षमतेचे सोलर पॅनल बसवण्यात आले आहे. वापरापेक्षा दररोज किमान ८ ते १० युनिट अतिरिक्त वीज निर्माण होत आहे. यामुळे शाळेचा वीज देयकांचा प्रश्न कायमचा सुटला आहे.