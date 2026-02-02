पादचाऱ्यांचा जीव धोक्यात
बोईसर-तारापूर मार्गावर दुकानांचे अतिक्रमण
बोईसर, ता. २ (वार्ताहर) ः तारापूर औद्योगिक वसाहतीतील वर्दळीच्या मुख्य मार्गावर मोठ्या प्रमाणात विनापरवाना शेड, अतिक्रमणे केली जात आहेत. त्यामुळे हा रस्ता दिवसेंदिवस अरुंद होत चालला असून भरधाव वाहनांमुळे पादचाऱ्यांचे जीव धोक्यात आले आहेत.
या मार्गालगत असलेल्या वाहन शोरूममुळे परिस्थिती गंभीर बनली आहे. शोरूमकडून मोठ्या ट्रेलरमधून गाड्या तासन्तास रस्त्याच्या कडेला उभ्या केल्या जातात. विशेष म्हणजे, कोणतीही पूर्वसूचना, वाहतूक नियंत्रण अथवा सुरक्षेची खबरदारीशिवाय ट्रेलरची वाहतूक केली जाते. दुचाकीस्वार, पादचारी, लहान वाहनचालक थेट धोक्यात येतात. याचबरोबर काही शोरूमवाले विक्रीसाठी शोरूमच्या बाहेरच रस्त्यालगत अनधिकृत शेड टाकून गाड्या उभ्या करीत आहेत. रस्त्याचा वापर वाहने उभी केली जात आहे. त्यामुळे रात्रीच्या वेळी अपघातांचा धोका वाढला आहे.
दुर्घटनेची भीती
- काही महिन्यांपूर्वी दुचाकीवरून पडून एका लहान मुलाचा दुर्दैवी मृत्यू झाला होता. ही घटना ताजी असतानाच एका कारला कंटेनरने धडक दिली होती. या अपघातात कोणतीही जीवितहानी झाली नाही; मात्र वित्तहानीबरोबर काही काळ वाहतूक विस्कळित झाली होती.
- बेकायदा अतिक्रमणे हटवणे, ट्रेलर, अवजड वाहनांसाठी स्वतंत्र पार्किंगची व्यवस्था तसेच वाहतूक पोलिसांनी नियमित गस्त वाढवावी, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे, अन्यथा भविष्यात मोठी दुर्घटना घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
