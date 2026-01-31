मालवणीत धोकादायक गटार
मालवणीत धोकादायक गटार; नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण
मालाड, ता. ३१ (बातमीदार) ः मालाड पश्चिमेतील मालवणी परिसरातील गावदेवी रस्त्यावर असलेल्या एका गटारामुळे नागरिकांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. ज्युलियस वाडी, गेट क्रमांक ६ जवळील या गटाराचे लोखंडी झाकण निखळल्याने ये-जा करणाऱ्या वाहनचालकांसाठी गंभीर धोका निर्माण झाला आहे.
विशेषतः दुचाकीस्वारांसाठी हे ठिकाण अधिक धोकादायक ठरत असून, अचानक गटार नजरेस न पडल्यास अपघात होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. पादचाऱ्यांनीही या उघड्या गटारामुळे अपघाताची शक्यता असल्याचे सांगितले. या पार्श्वभूमीवर स्थानिक नागरिकांनी पालिकेच्या पी-उत्तर विभागाने तात्काळ दखल घेऊन उघड्या गटारांवर मजबूत झाकण बसवावे, अशी मागणी केली आहे. संभाव्य अपघात टाळण्यासाठी त्वरित उपाययोजना करणे आवश्यक असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. या रस्त्यावरून ये-जा करताना भीती वाटते. विशेषतः संध्याकाळी अंधार असल्याने दुचाकीने जाताना अधिक काळजी घ्यावी लागते. थोडेसे दुर्लक्ष झाले तरी अपघात घडण्याची शक्यता आहे, अश्ाी प्रतिक्रिया दुचाकी चालक सोमा बाबू डे यांनी दिली.
