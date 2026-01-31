गनिमी काव्याचा उंबरखिंडीत जागर
गनिमी काव्याचा उंबरखिंडीत जागर
२ फेब्रुवारीला उंबरखिंडीत ३६५ वा विजयदिन सोहळा
खालापूर, ता. ३१ जानेवारी (बातमीदार) : तालुक्यातील चावणी ग्रामपंचायत हद्दीतील ऐतिहासिक समरभूमी उंबरखिंड येथे २ फेब्रुवारी रोजी ३६५ वा विजयदिन सोहळा मोठ्या दिमाखात साजरा होणार आहे. ग्रामपंचायत चावणी, ग्रामस्थ, जिल्हा परिषद रायगड, पंचायत समिती खालापूर व शिवदुर्ग मित्र मंडळ यांच्या संयुक्त विद्यमाने या सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले आहे.
२ फेब्रुवारी १६६१ रोजी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नेतृत्वाखाली गनिमी युद्धतंत्राचा प्रभावी वापर करत मोजक्या मावळ्यांनी करतालब खानाच्या मुघल सैन्याचा दारुण पराभव केला होता. धनुष्यबाणाचा वापर हे या ऐतिहासिक लढाईचे वैशिष्ट्य होते.
या निमित्ताने शिवशाहीर वैभव घरत यांचा ‘आम्ही मराठी’ शाहिरी कार्यक्रम व शिवव्याख्याते विनय चंद्रकांत दाभाडे यांचे शिवव्याख्यान होणार आहे. सोहळ्यास शिवप्रेमींनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे, असे आवाहन सरपंच बाळासाहेब आखाडे यांनी केले आहे.
फोटो ओळ ः समरभूमी उंबरखिंड येथे असलेला विजयस्तंभ.