ग्राइंडरने कापलेला पाय जोडण्यात यश
तुर्भे, ता. ३१ (बातमीदार) : उलव्यातील एका बांधकाम प्रकल्पावर काम करताना कामगाराचा पाय अचानक ग्राइंडर मशीनमध्ये कापला गेला. त्यामुळे परिसरात एकच गोंधळ उडाला. गंभीर अवस्थेत असलेल्या मोहन थापा यांना स्थानिक नागरिकांनी तातडीने उलवे येथील रुग्णालयामध्ये दाखल केले.
रुग्णालयात दाखल होताच कोणताही विलंब न करता उपचारांना सुरुवात करण्यात आली. रुग्णालयाचे सीईओ डॉ. शुभम पाठक, डॉ. महावीर, तसेच त्यांच्या तज्ज्ञ वैद्यकीय पथकाने गोल्डन अवरचा योग्य वापर करत तातडीने शस्त्रक्रियेची तयारी केली. सुमारे दोन तास चाललेल्या जटिल शस्त्रक्रियेनंतर डॉक्टरांच्या पथकाला कापलेला पाय यशस्वीरीत्या जोडण्यात यश आले. वेळेत मिळालेल्या उपचारामुळे आणि डॉक्टरांच्या अनुभवामुळे ही कठीण शस्त्रक्रिया यशस्वी ठरली.
डॉक्टरांच्या अनुभवाचा लाभ
डॉ. महावीर यांनी सांगितले की, रुग्णालयात उपलब्ध असलेल्या अत्याधुनिक सुविधा आणि अनुभवी डॉक्टरांमुळेच हे उपचार शक्य झाले. योग्य वेळी योग्य उपचार सुरू होणे हेच रुग्णाचा पाय वाचण्यामागचे मुख्य कारण ठरले. स्थानिक नागरिकांची तत्परता आणि डॉक्टरांच्या कौशल्यामुळे एका कामगाराचा जीव आणि पाय दोन्ही वाचवण्यात यश आले.
