नवी मुंबईत एकल वापर प्लास्टिकवर पालिकेचा कडक दणका

नवी मुंबईत एकल वापर प्लॅस्टिकवर पालिकेचा कडक दणका
चार दिवसांत ६५ हजारांचा दंड; १८ किलो प्लॅस्टिक पिशव्या जप्त
वाशी, ता. ३१ (बातमीदार) : एकल वापर प्लॅस्टिक बंदीची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी नवी मुंबई महानगरपालिकेने कडक भूमिका घेतली आहे. केंद्र सरकार व महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या सूचनांनुसार २२ ते २८ जानेवारीदरम्यान शहरात विशेष तपासणी मोहीम राबविण्यात आली. या मोहिमेत अवघ्या चार दिवसांत ६५ हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला असून, १८ किलो प्लॅस्टिक पिशव्या जप्त करण्यात आल्या आहेत.
महापालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांच्या निर्देशानुसार सर्व विभाग कार्यालय क्षेत्रात ही कारवाई करण्यात आली. अतिरिक्त आयुक्त सुनील पवार व संबंधित उपआयुक्तांच्या नियंत्रणाखाली बेलापूर, नेरूळ, वाशी, तुर्भे, कोपरखैरणे व घणसोली विभागांत दुकानदारांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली. नियमभंग करणाऱ्या व्यावसायिकांकडून प्लॅस्टिक पिशव्यांचा साठा जप्त करण्यात आला.
दरम्यान, नागरिकांनी पर्यावरण रक्षणासाठी एकल वापर प्लॅस्टिक टाळून कापडी पिशव्यांचा वापर करावा, असे आवाहन महापालिकेने केले आहे.