रस्त्यावरील धोकादायक लोखंडी पट्टी निखळली
जागृती नगर मेट्रो स्थानकाखाली अपघाताची भीती
घाटकोपर, ता. ३१ (बातमीदार) : घाटकोपर-अंधेरी लिंक मार्गावरील जागृती नगर मेट्रो स्थानकाखाली असलेल्या मुख्य रस्त्यावर धोकादायक लोखंडी पट्टी निखळून वर आली आहे. रात्रीच्या वेळी किंवा वाहतुकीच्या गर्दीत ही पट्टी सहज लक्षात येत नसल्याने दुचाकीचा अपघात होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
जागृती नगर मेट्रो स्थानकाखालील हा रस्ता अंधेरी, मरोळ व साकीनाका परिसराकडे जाण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा व वर्दळीचा मार्ग असून, दररोज हजारो लहान मोठ्या वाहनांची ये-जा या मार्गावरून होत असते. रस्त्यामध्ये निखळून वर आलेल्या लोखंडी पट्टीमुळे विशेषतः दुचाकीस्वारांसाठी मोठा अपघाताचा धोका निर्माण झाला आहे.
संबंधितांनी तत्काळ दखल घेऊन ही धोकादायक लोखंडी पट्टी हटवावी व रस्त्याची त्वरित दुरुस्ती करावी, अशी मागणी स्थानिक व वाहनचालकांमधून होत आहे.
फोटो - 154