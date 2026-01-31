खारघरमध्ये विदर्भ परिवाराचा संवाद कार्यक्रम
खारघरमध्ये विदर्भ परिवाराचा संवाद कार्यक्रम
खारघर, ता. ३१ (बातमीदार) : खारघर परिसरात वास्तव्यास असलेल्या विदर्भातील नागरिकांशी संवाद साधण्यासाठी विदर्भ परिवारतर्फे विशेष संवाद कार्यक्रम घेण्यात आला. खारघर येथील श्री राघवेंद्रस्वामी मठामध्ये हा कार्यक्रम नुकताच उत्साहात पार पडला.
या वेळी आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी उपस्थित विदर्भातील बांधवांशी संवाद साधत विदर्भाच्या राजकीय व सामाजिक योगदानाचा गौरव केला. विदर्भाने देशाला केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्यासारखे सक्षम नेतृत्व दिले असून, राज्याला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे नेतृत्व लाभले आहे. हे विदर्भासाठी अभिमानास्पद असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
कार्यक्रमाला विदर्भातील नागरिकांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती. या वेळी भाजपचे मंडल उपाध्यक्ष व विदर्भ सेवा सहयोग फाउंडेशनचे अध्यक्ष ज्ञानेश्वर खरपुरीया, आपला विदर्भ सामाजिक-सांस्कृतिक संस्थेचे अध्यक्ष विजय कोव्हाड, उपाध्यक्ष किशोर हुल्हाने, कोषाध्यक्ष अनंत शेंदे तसेच भाजप ओबीसी मोर्चाचे उपाध्यक्ष राम खरपुरीया यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते. कार्यक्रमातून विदर्भीय बांधवांमधील एकोप्याची भावना अधिक दृढ झाल्याचे चित्र दिसून आले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.