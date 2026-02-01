आंतरशालेय विज्ञान प्रदर्शनाचे आयोजन
विज्ञानाच्या प्रयोगातून मांडले प्रगत तंत्रज्ञान
डोंबिवलीत आंतरशालेय विज्ञान प्रदर्शनाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद
डोंबिवली, ता. १ (बातमीदार): कल्याण-डोंबिवली परिसरातील विद्यार्थ्यांच्या कल्पकतेला व्यासपीठ मिळवून देण्यासाठी २९ आणि ३० जानेवारी रोजी डोंबिवली पूर्वेतील ‘रीजन्सी अनंतम’ येथे भव्य आंतरशालेय विज्ञान प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात आले होते. या प्रदर्शनातून विद्यार्थ्यांमध्ये विज्ञानाची गोडी निर्माण होईल आणि भविष्यात हेच विद्यार्थी नासा किंवा इस्रोमध्ये शास्त्रज्ञ म्हणून देशाचे नाव उज्ज्वल करतील, असा विश्वास आयोजक संतोष डावखर यांनी या वेळी व्यक्त केला.
४५ हून अधिक शाळांचा सहभाग
यंदाच्या विज्ञान मेळाव्यात ४५ हून अधिक शाळांनी आपला सहभाग नोंदवला. विद्यार्थ्यांनी ‘एआय’ (कृत्रिम बुद्धिमत्ता), सौरऊर्जा, रोबोटिक्स आणि पर्यावरण संवर्धन यांसारख्या आधुनिक विषयांवर आधारित नावीन्यपूर्ण प्रयोग सादर केले. उत्कृष्ट सादरीकरण करणाऱ्या विद्यार्थी आणि मार्गदर्शक शिक्षकांना एकूण दीड लाख रुपयांची रोख रक्कम, पारितोषिके व प्रमाणपत्रे देऊन गौरविण्यात आले.
विविध प्रदर्शनांची मेजवानी
२०१४ पासून संतोष डावखर आणि त्यांचे सहकारी सातत्याने अशा उपक्रमांचे आयोजन करत आहेत. यंदा विज्ञानासोबतच ऐतिहासिक मुद्रांक, दुर्मिळ कागदपत्रे, नाणी आणि चलनी नोटांचे प्रदर्शनही भरवण्यात आले होते. या प्रदर्शनासाठी सर्वांना विनामूल्य प्रवेश देण्यात आला होता, तसेच शाळांतील विद्यार्थ्यांसाठी खास बससेवाही उपलब्ध करून देण्यात आली होती.
रीजन्सी ग्रुपचे सहकार्य
गेल्या अनेक वर्षांपासून रीजन्सी ग्रुपच्या सहकार्याने हे प्रदर्शन यशस्वी होत असून, दरवर्षी २५ हजारांहून अधिक विद्यार्थी या उपक्रमाला भेट देतात. यंदाही विद्यार्थ्यांची मोठी गर्दी पाहायला मिळाली. विद्यार्थ्यांमधील वैज्ञानिक दृष्टिकोन जोपासण्यासाठी हे व्यासपीठ अत्यंत उपयुक्त ठरत असल्याची भावना शिक्षक आणि पालकांनी व्यक्त केली.