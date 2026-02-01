ठाण्यात साडेतीन लाखांचे सोन्याचे दागिने चोरीला
ठाणे, ता. १ (बातमीदार) : घरातील काही साहित्य गावी पाठविण्याच्या तयारीदरम्यान बेडरूममधील लोखंडी कपाटात ठेवलेले अंदाजे साडेतीन लाखांचे सोन्याचे दागिने चोरीला गेल्याची बाब समोर आली. त्यामध्ये २९.१२० ग्रॅम वजनाचे सोन्याचे मंगळसूत्र, कानातले, अंगठी, वाटी-मणी व नथ यांचा समावेश असल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.
दिवा पूर्व येथील धनराज रेसिडन्सीत राहणाऱ्या मेधा अनंत जाधव (वय ३४) यांच्या घरी ही चोरी झाली. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्या मागील १० वर्षांपासून त्यांचा पती सुशील जाधव (३६) यांच्यासह येथे राहतात. त्या लालबाग येथील मास्टरगार्ड फोर्स या सिक्युरिटी कंपनीत नोकरी करतात. गुरुवारी (ता. २७) दुपारी ३ वाजण्याच्या सुमारास घरातील काही साहित्य गावी पाठविण्याच्या तयारीदरम्यान बेडरूममधील लोखंडी कपाटात ठेवलेले सोन्याचे दागिने दिसून आले नाही. त्यानंतर घरात सर्वत्र शोध घेतला. ते दागिने त्यांनी शेवटचे १८ ऑक्टोबर २०२५ला पाहिल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. घरगुती साहित्य शिफ्टिंगदरम्यान दागिने कुठेतरी ठेवले गेले असावेत, या समजुतीने बराच काळ शोध घेतला गेला; मात्र दागिने सापडले नाहीत. अखेर त्यांनी पोलिस ठाण्यात धाव घेत तक्रार दिली. त्यामध्ये अनोळखी चोरट्याने उघड्या दरवाजावाटे घरात प्रवेश करून बेडरूममधील लोखंडी कपाटाच्या लॉकरमधून सुमारे तीन लाख ३३ हजार ७०० रुपयांचे सोन्याचे दागिने चोरी केल्याचे म्हटले आहे. याप्रकरणी मुंब्रा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पुढील तपास मुंब्रा पोलिस करीत आहेत.
