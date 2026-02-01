मालवाहू ट्रक बॅरियरला धडकला
मुंबई-अहमदाबाद मार्गावर वाहतुकीचे नियम पायदळी
मनोर, ता.१(बातमीदार)ः मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावर माल वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना नियमांचे बंधन आहे. पण हे नियम चालकांकडून पायदळी तुडवण्यात येत असल्याचा प्रत्यय येत आहे. त्यामुळे वाहनचालकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
प्रतिबंधित उंचीपेक्षा अधिक उंचीचा माल वाहून नेणाऱ्या ट्रकच्या धडकेमुळे मुंबई–अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गावरील ५.३ मीटर उंचीचा लोखंडी हाइट बारिअर कोसळला आहे. या प्रकाराने आवंढाणी गावाच्या हद्दीत दोन अवजड वाहनांचे नुकसान झाले आहे.. अपघातात जीवितहानी झालेली नाही, पण महामार्गाच्या गुजरात वहिनीवर काहीकाळासाठीकोंडी झाली होती. यावेळी क्रेनच्या हाइट बॅरियर हटवण्यात आला. महत्त्वाचे म्हणजे, आवंढाणी येथे दुसऱ्यांदा अशा प्रकारचा अपघात झाला. त्यामुळे वाहतूक नियमांचे होणारे उल्लंघन चिंतेचा विषय बनला आहे.