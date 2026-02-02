अपक्षांमुळे निवडणूक समीकरणे बदलण्याची चिन्हे
उलवे, ता. २ (बातमीदार) : रायगड जिल्हा परिषद निवडणुकीत राजकीय पक्षांमधील अंतर्गत नाराजीचा थेट फटका गव्हाण परिसरात पक्षाला बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. अपक्ष उमेदवारांमुळे निवडणुकीची समीकरणे बदलत असल्याचे चित्र सध्या दिसून येत आहे. उमेदवारीवरून नाराज असलेले काही स्थानिक पदाधिकारी व कार्यकर्ते प्रचारापासून दूर राहिल्याने भाजपची ताकद विभागली जात असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.
उलवेतील पाणीपुरवठा, वाहतूक कोंडी, पुनर्वसन झालेल्या ग्रामस्थांचे प्रश्न, आरोग्य व शिक्षण सुविधा, तसेच विकासकामांची रखडपट्टी हे मुद्दे प्रचारात केंद्रस्थानी आहेत. या परिस्थितीचा परिणाम उलवे परिसरात स्पष्टपणे जाणवत असून, येथे प्रचारात कमालीची रंगत आली आहे. विविध पक्षांचे उमेदवार, तसेच अपक्ष उमेदवार घरोघरी भेटी, बैठका, प्रचार फेऱ्यांद्वारे मतदारांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करत आहेत. परिणामी संपूर्ण परिसरात राजकीय हालचालींना वेग आला आहे.
उमेदवारांकडून विकासाची विविध आश्वासने दिले जात आहेत. काही भागांत अपक्ष उमेदवारांना मिळणारा वाढता प्रतिसाद पाहता पक्षीय उमेदवारांची चिंता वाढली आहे. उलवे परिसरातील मतदारांचा कल कोणत्या बाजूने झुकतो, यावर गव्हाण जिल्हा परिषद निवडणुकीचा निकाल मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून राहणार आहे.
नाराजीचा फायदा होण्याची शक्यता
यंदा अपक्ष उमेदवारांची संख्या वाढल्याने मतदारांचे विभाजन होण्याची शक्यता वाढली आहे. भाजपमधील नाराजी वेळीच दूर झाली नाही, तर त्याचा फायदा अपक्ष उमेदवारांना होऊन राजकीय समीकरणे पूर्णपणे बदलण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
