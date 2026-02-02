भरधाव रिक्षाच्या धडकेत दुचाकीस्वाराचा मृत्यू

अंबरनाथ, ता. २ (वार्ताहर) : अंबरनाथमध्ये भरधाव रिक्षाच्या धडकेत एका दुचाकीस्वाराचा मृत्यू झाल्याची घटना समोर आली आहे. या अपघाताचा थरार सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाला असून, त्याच्या आधारे शिवाजीनगर पोलिसांनी गुन्हा दाखल करत रिक्षाचालकाला ताब्यात घेतले आहे. संबंधित रिक्षाही पोलिसांनी जप्त केली आहे.
अंबरनाथ पूर्वेतील एमआयडीसी परिसरात २४ जानेवारीला ही घटना घडली होती. भरधाव येणाऱ्या रिक्षाने दुचाकीवरील प्रवीण चव्हाण (वय २६) यांना जोरदार धडक दिली. या अपघातात ते गंभीर जखमी झाले होते. अपघातानंतर त्यांना तातडीने खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले; मात्र, त्यांची प्रकृती चिंताजनक असल्याने उपचार सुरू असतानाच शनिवारी त्यांचा मृत्यू झाला. अपघाताची माहिती मिळताच शिवाजीनगर पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. सीसीटीव्ही फुटेज तपासून संबंधित रिक्षाचालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करत ताब्यात घेण्यात आले आहे. तसेच रिक्षाही जप्त करण्यात आली. या प्रकरणाचा पुढील तपास शिवाजीनगर पोलिस करीत आहेत.