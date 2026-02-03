पेण मध्ये खोटा खरेदीखत केल्यामुळे प्रदीप वर्तक, दत्तात्रेय दांडेकर यांना अटक
खोटे खरेदीखत करणे भोवले
पेणमध्ये दोघांना अटक
पेण, ता. ३ (वार्ताहर) : पेण तालुक्यातील जमिनीचा २०१२ मध्ये ७० ब नुसार दावा सुरू असतानासुद्धा खोटे सातबारा जोडून खरेदीखत केल्याबाबतची तक्रार पेण पोलिस ठाण्यात दाखल झाली होती. त्यानुसार पोलिसांनी येथील प्रदीप वर्तक आणि दत्तात्रेय दांडेकर या दोघांना अटक केली आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पेण तालुक्यातील मौजे पाटणोली येथील शेतीविषयी दावा सुरू असताना वामन रामचंद्र माडये यांनी २०१२ मध्ये जमीन खरेदी केली. ही जमीन खरेदी करण्यासाठी व दुरुस्ती खत करण्यासाठी जोडण्यात आलेल्या शेतकरी दाखल्यासाठी मौजे सापोली येथील मिळकती दाखले जोडले. मौजे सापोली येथील युनुस खान यांची मिळकत अमोल कामत आणि वामन माडये यांना प्रदीप वर्तक व दत्तात्रेय दांडेकर यांनी मध्यस्थ म्हणून २०११ मध्ये खरेदी करून दिली. त्यावेळी या मिळकतीच्या दस्ताला शेतकरी दाखला म्हणून अमोल कामत यांच्या नावे मौजे दासगाव तालुका महाड भुमापन क १३०अ/३ चा, तसेच वामन रामचंद्र माडये यांच्या नावे मौजे पाणसई तालुका माणगाव येथील भुमापन क १९८/६ हे खोटे सातबारा जोडून मध्यस्थ राहून खरेदीखत करून दिल्याची फिर्याद सूर्यकांत पाटील यांनी दिली होती. त्यानुसार यामधील प्रदिप वर्तक व दत्तात्रय दांडेकर यांना पेण पोलिसांनी अटक केली.
याबाबत आरोपींना न्यायालयात हजर केले असता त्यांना चार दिवसांची पोलिस कोठडी मिळाली आहे. याबाबतचा अधिक तपास पोलिस उपनिरीक्षक विक्रम नवरखडे करत आहेत.