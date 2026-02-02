थॅलेसेमियाग्रस्त बालकांसाठी जीवदानाचा जागर
उल्हासनगर, ता. २ (वार्ताहर) : थॅलेसेमियाग्रस्त निरागस बालकांच्या जीवन रक्षणासाठी उल्हासनगरमध्ये मानवतेचा जागर झाला. समाजभान आणि सेवाभाव यांचा सुंदर संगम साधत रोटरी क्लब ऑफ विठ्ठलवाडी आणि पॅथॉलॉजी लॅबोरेटरीच्या पुढाकाराने रक्तदान शिबिर घेण्यात आले. हे शिबिर सुभाष टेकडी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक, कानसई रोड येथील मातृछाया बंगलो येथे पार पडले. शिबिराला शहरातील नागरिकांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला.
थॅलेसेमियाग्रस्त बालकांना नियमित रक्त पुरवठ्याची अत्यावश्यक गरज लक्षात घेऊन ‘डोनेट ब्लड, सेव्ह द थॅलेसेमिया चाइल्ड’ या संकल्पनेतून रक्तदान शिबिर घेण्यात आले. या उपक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून आमदार कुमार आयलानी यांनी उपस्थिती लावली. शिबिराचे आयोजन रोटरी क्लब ऑफ विठ्ठलवाडीचे अध्यक्ष दयाल जयसिंघानी, गणेश क्षीरसागर, प्रकल्प अध्यक्ष डॉ. महेश क्षीरसागर आणि सचिव टेकचंद नोटानी यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आले. शिबिरासाठी रोटरी क्लबच्या सर्व सदस्यांनी नियोजनबद्ध व समर्पित मेहनत घेतली. शिबिरादरम्यान थॅलेसेमिया या आजाराविषयी जनजागृती करण्यात आली. संकलित रक्त थॅलेसेमियाग्रस्त गरजू रुग्णांच्या उपचारासाठी वापरण्यात येणार असल्याची माहिती आयोजकांनी दिली.
