आनंदवाडी येथे संत शिरोमणी रविदास महाराज मंदिर
कल्याणमध्ये समाजमंदिराचे लोकार्पण
कल्याण, ता. ३ (वार्ताहर) : आनंदवाडी भागात संत शिरोमणी रविदास महाराज सार्वजनिक जयंती उत्सव समिती २०२६च्या वतीने महाराज यांची ६४९वी जयंती अत्यंत भक्तिमय वातावरणात साजरी करण्यात आली. नूतन समाजमंदिराचे लोकार्पण आणि संत रविदास महाराजांच्या मूर्तीची विधिवत प्राणप्रतिष्ठा या सोहळ्याचे मुख्य आकर्षण ठरले.
रविवारी पार पडलेल्या या सोहळ्यात कल्याण पूर्वच्या आमदार सुलभा गायकवाड यांच्या हस्ते नव्याने उभारण्यात आलेल्या समाजमंदिराचा लोकार्पण सोहळा पार पडला. या वेळी महाराजांच्या मूर्तीची मंत्रोच्चाराच्या जयघोषात आणि शास्त्रोक्त पद्धतीने प्राणप्रतिष्ठा करण्यात आली. उत्सव समितीचे संस्थापक अध्यक्ष राम बनसोडे व अध्यक्ष राजेंद्र राऊत यांच्या मार्गदर्शनाखाली आयोजित या कार्यक्रमाची सुरुवात माजी आमदार जगन्नाथ शिंदे यांच्या हस्ते प्रतिमा पूजनाने झाली. त्यानंतर काढण्यात आलेल्या भव्य मिरवणुकीत समाजबांधव मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. मंगलप्रसंगी सुरेश पवार, सोनी क्षीरसागर, संदीप क्षीरसागर, भैरवनाथ वाघमारे, प्रकाश लांडगे, सोमनाथ राऊत यांच्यासह कविता रूपवते, मंगल गायकवाड, ललिता साबळे, वंदना नायडू, रेखा चंद्रे, रेश्मा शिरकर, रेखा साळे, अस्मिता गायकवाड, मंगल बनसोडे, कलावती शेवाळे आणि विठाबाई धनशेट्टी यांसह अनेक कार्यकर्ते व पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
मिरवणूक मार्ग : केडीएमसी दवाखाना- गणपती मंदिर- कोळसेवाडी- उतेकर बिल्डिंग- दुर्गामाता मंदिर- डबल टॉवर ते आनंदवाडी समाजमंदिर.
