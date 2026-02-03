जेन-झी युवतींसोबत ‘केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६’वर थेट संवाद
जेन-झी युवतींसोबत ‘केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६’वर थेट संवाद
मालाड, ता. ३ (बातमीदार) : भाजप युवा मोर्चा, मुंबई यांच्या वतीने ‘केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६’ या विषयावर १८ ते २८ वयोगटातील जेन-झी (Gen-Z) युवतींसाठी विशेष संवाद कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. हा कार्यक्रम बुधवार, दि. ४ फेब्रुवारी २०२६ रोजी दुपारी २ वाजता मलाड (पश्चिम) येथील एस.एन.डी.टी. कॉलेजमध्ये होणार आहे.
या महत्त्वपूर्ण संवाद कार्यक्रमाला भाजप मुंबई अध्यक्ष आमदार अमित साटम हे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहणार असून, ते जेन-झी युवतींशी थेट संवाद साधणार आहेत. केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६ अंतर्गत तरुणांसाठी मांडण्यात आलेल्या विविध योजना, उपलब्ध संधी आणि भविष्यातील दिशा यावर ते मार्गदर्शन करणार आहेत.
या संवाद सत्रात शिक्षण व्यवस्था, स्टार्ट-अप्ससाठी उपलब्ध संधी, रोजगारनिर्मिती, तंत्रज्ञान विकास, मुंबईचा सर्वांगीण विकास, महाराष्ट्राची प्रगती तसेच तरुणींशी संबंधित विविध महत्त्वपूर्ण मुद्द्यांवर सखोल चर्चा होणार आहे. जेन-झी पिढीच्या अपेक्षा, प्रश्न आणि सूचनांना थेट व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे हा या कार्यक्रमाचा प्रमुख उद्देश आहे.
तसेच तरुणींना आर्थिक, शैक्षणिक व सामाजिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांची माहिती देत, त्या योजनांचा लाभ कसा घ्यावा यावरही या वेळी मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमाला मोठ्या संख्येने जेन-झी युवती उपस्थित राहण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.