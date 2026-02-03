अफू तस्करांचा भांडाफोड
अफू तस्करांचा भांडाफोड
सोमटा येथून साठा जप्त; तिघांना अटक
कासा, ता. ३ (बातमीदार) ः सोमटा गावातून अफूची सुकलेली बोंडे, चुरा तसेच डोडा पावडरसह २९ लाख ४७ हजार ४३१ रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. याप्रकरणी तिघांना अटक करण्यात आली असून एनडीपीएस कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
सोमटा गावठाण परिसरात सोमवारी (ता. २) सायंकाळी ५ वाजण्याच्या सुमारास ही कारवाई करण्यात आली. या वेळी पोलिसांनी सोमटा येथील राहत्या घरातील कारवी-कुडाच्या घरातून ८४.९१५ किलो अफू वनस्पतीची सुकलेली बोंडे, चुरा असा ५८.५९५ किलो डोडा पावडर तसेच तीन मोबाईल हँडसेट, रोख रक्कम, इलेक्ट्रॉनिक वजनकाटा, वाहतुकीसाठीची चारचाकी जप्त केली आहे. तर महेंद्र गुरोडा (वय ४०), सुनील बिष्णोई (३२, सध्या रा. सोमटा; मूळ रा. राजस्थान), बाबूलाल यादव (३६, सध्या रा. डहाणू-नालासोपारा परिसर, रा. उत्तर प्रदेश) यांना अटक केली आहे.