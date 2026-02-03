कल्याणकारी मंडळाकडून नोंदणी सुरू
कल्याणकारी मंडळाकडून नोंदणी सुरू
जव्हार, ता. ३ (बातमीदार) ः महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या वतीने २०२६-२७ आर्थिक वर्षासाठी बांधकाम कामगारांची नवीन नोंदणी तसेच अर्ज/कार्ड नूतनीकरण प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. यामुळे पालघर जिल्ह्यातील हजारो बांधकाम कामगारांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळणार आहे.
ज्या बांधकाम कामगारांनी यापूर्वी नोंदणी केलेली नाही. तसेच ज्यांचे अर्ज काही कारणांमुळे बाद झाले आहेत, अशा कामगारांना नवीन अर्ज भरण्याची संधी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. यासाठी संबंधित कामगारांनी जॉब कार्ड व आधार कार्ड सोबत घेऊन रोजगार हमी योजनेअंतर्गत केलेल्या मजुरीच्या दिवसांची तपासणी करून ऑनलाइन अर्ज भरावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. तसेच ज्या बांधकाम कामगारांचे कामगार कार्डची मुदत संपली आहे, त्यांनी तत्काळ नूतनीकरण करून घेणे आवश्यक आहे.
योजनांचा लाभ मिळणार
कार्ड नूतनीकरण केल्यास शिष्यवृत्ती, आरोग्य विमा, प्रसूती सहाय्य, अपघात विमा, घरकुल सहाय्य यासह इतर अनेक लाभांपासून वंचित राहावे लागू शकते. कामगारांनी वेळेत अर्ज किंवा नूतनीकरण प्रक्रिया पूर्ण केल्यास त्यांना कल्याणकारी मंडळाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळू शकणार आहे.
