उल्हासनगरच्या गोल्डन मार्केटमध्ये आग
उल्हासनगरच्या गोल्डन मार्केटमध्ये आग
कपड्यांचा कारखाना जळून खाक
उल्हासनगर, ता. ३ (वार्ताहर): शहरातील गजबजलेल्या कॅम्प नंबर २ येथील गोल्डन मार्केटमध्ये मंगळवारी (ता. ३) पहाटे भीषण आग लागली. या आगीत ''माहिर गारमेंट'' हा कपड्यांचा कारखाना पूर्णपणे जळून खाक झाला असून, लाखो रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. सुदैवाने, पहाटेची वेळ असल्याने मोठी जीवितहानी टळली आहे.
नेहरू चौकाजवळ असलेल्या गोल्डन मार्केटच्या तिसऱ्या मजल्यावर पहाटे चारच्या सुमारास ही आग लागली. अवघ्या काही मिनिटांत आगीने संपूर्ण मजला कवेत घेतला. घटनेची माहिती मिळताच उल्हासनगर महापालिकेच्या अग्निशमन दलाच्या गाड्या तातडीने घटनास्थळी दाखल झाल्या; मात्र मार्केटमधील अरुंद गल्ल्या आणि दाट वस्तीमुळे बंबांना घटनास्थळापर्यंत पोहोचण्यात आणि आग नियंत्रणात आणण्यासाठी मोठ्या अडथळ्यांचा सामना करावा लागला.
तीन तासांच्या प्रयत्नांनंतर आग आटोक्यात
अग्निशमन दलाच्या जवानांनी अथक परिश्रम घेत सकाळी सातच्या सुमारास आगीवर पूर्णपणे नियंत्रण मिळवले. या आगीत कारखान्यातील तयार कपडे, कच्चा माल आणि यंत्रसामग्री जळून भस्मसात झाली आहे. आगीची तीव्रता इतकी होती की कारखान्याचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. घटनेची माहिती मिळताच उल्हासनगर पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन परिस्थिती नियंत्रणात आणली. प्राथमिक अंदाजानुसार, ही आग शॉर्ट सर्किटमुळे लागली असावी असा संशय व्यक्त केला जात आहे. मात्र, आगीचे नेमके कारण शोधण्यासाठी अग्निशमन विभाग आणि पोलिसांकडून सविस्तर चौकशी सुरू आहे.
