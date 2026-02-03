संघटन मजबूत करण्यासाठी काँग्रेसचा ‘प्रतिभा शोध अभियान’
संघटन मजबूत करण्यासाठी काँग्रेसचा ‘प्रतिभा शोध अभियान’
निवड झालेल्यांना संशोधन, प्रवक्तेपद व सोशल मीडियात कामाची संधी
मुंबई, ता. ३ : पक्ष संघटन अधिक मजबूत करण्याच्या दृष्टीने काँग्रेस पक्षाने इतिहासाची जाण, लोकशाही मूल्ये आणि संविधानवादी विचार असलेल्या व्यक्तींना एक व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या उद्देशाने काँग्रेसतर्फे ‘प्रतिभा शोध अभियान’ (टॅलेंट हंट) सुरू करण्यात आले असून, या माध्यमातून निवड होणाऱ्या व्यक्तींना काँग्रेस संघटनेत विविध पदांवर काम करण्याची संधी मिळणार आहे.
हे अभियान देशभरात राबविण्यात येत असून, उत्तर प्रदेशातून आतापर्यंत ५५० तर जम्मू-काश्मीरमधून १०० जणांनी नोंदणी केली आहे. महाराष्ट्रातूनही जास्तीत जास्त लोकांनी या अभियानात सहभागी व्हावे, असे आवाहन अभियानाचे महाराष्ट्र प्रभारी हरी शंकर गुप्ता यांनी केले आहे.
टिळक भवन येथील काँग्रेस मुख्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत गुप्ता यांनी या अभियानाची सविस्तर माहिती दिली. ते म्हणाले की, जिल्हा व तालुका स्तरावर विविध विषयांचे तज्ज्ञ, अभ्यासक आणि सक्षम व्यक्तींना काँग्रेस पक्षाशी जोडण्यासाठी हे अभियान हाती घेण्यात आले आहे. निवड झालेल्या उमेदवारांना संशोधन, विश्लेषण, प्रवक्तेपद तसेच काँग्रेसच्या सोशल मीडिया विभागात कार्य करण्याची संधी देण्यात येणार आहे. या पत्रकार परिषदेस प्रदेश काँग्रेसचे वरिष्ठ प्रवक्ते अतुल लोंढे, मुंबई काँग्रेसचे प्रवक्ते सुरेश राजहंस उपस्थित होते.
कार्यक्रमाची रूपरेषा
* १५ फेब्रुवारीपर्यंत ऑनलाइन अर्ज स्वीकारले जाणार
* अर्जांची प्राथमिक छाननी केली जाईल
* काँग्रेसचे नेते, पत्रकार, इतिहासतज्ज्ञ व विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांच्या समितीकडून मुलाखती
* अंतिम निवड झालेल्यांना काँग्रेस संघटनेत विविध पदांवर काम करण्याची संधी
