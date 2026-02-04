व्यक्तीमत्व विकास शिबीर उत्साहात
भिवंडीतील शाळांमध्ये विविध शिबीर उत्साहात
पडघा, ता. ३ (बातमीदार) ः भिवंडी तालुक्यातील विविध शाळांमध्ये व्यवसाय, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन व व्यक्तिमत्व विकास शिबीर विविध मान्यवरांच्या उपस्थितीत उत्साहात झाले. या उपक्रमात शिक्षणप्रेमी भास्कर भोईर, विलास राऊत यांनी व्यवसाय मार्गदर्शन, स्पर्धा परीक्षा या विषयांवर तर रंजना मुकादम व प्रमोद पाटील यांनी व्यक्तीमत्व विकास या विषयावर विद्यार्थ्यांना सखोल मार्गदर्शन केले. या उपक्रमात बी. ए. राऊत विद्यालय, दादासाहेब दांडेकर विद्यालय, शां. ना. लाहोटी विद्यालय व अंजूर हायस्कूल या चार शाळांतील सुमारे ५०० विद्यार्थी आणि २५ पेक्षा अधिक शिक्षक, मुख्याध्यापक व संस्थाचालक सहभागी झाले होते. यावेळी सहभागींना संस्थेच्या वतीने स्पर्धा परीक्षा पुस्तके भेट देण्यात आली. हा उपक्रम यशस्वी करण्यासाठी सर्व शाळांचे संचालक व मुख्याध्यापकांच्या समन्वय व सहकार्यातून संस्थेचे कार्याध्यक्ष डॉ. प्रमोद पाटील, सचिव विलास राऊत, सदस्य भास्कर भोईर, रंजना मुकादम, दिपक लेले यांनी मेहनत घेतली.
