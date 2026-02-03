मुलुंडमध्ये आर. आर. एज्युकेशनल ट्रस्टतर्फे भव्य आरोग्य व रक्तदान शिबिराचे आयोजन
मुलुंड, ता. ३ (बातमीदार) ः मुलुंड येथील आर. आर. एज्युकेशनल ट्रस्टचे संस्थापक-अध्यक्ष, माजी महापौर व मुलुंडच्या विकासासाठी आयुष्य वाहिलेल्या स्व. आर. आर. सिंह यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त मुलुंड (पूर्व) येथे भव्य आरोग्य चिकित्सा शिबिर, मोफत व अल्पदरातील शस्त्रक्रिया शिबिर तसेच रक्तदान शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे. हे शिबिर शनिवार, ता. १४ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सकाळी १०.३० ते दुपारी ३ वाजेपर्यंत मुलुंड पूर्वेतील आर. आर. सभागृह, आर. आर. एज्युकेशनल ट्रस्ट मार्ग, म्हाडा येथे होणार आहे. या मोफत शिबिराचे आयोजन संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. आर. आर. सिंह यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आले आहे.
या उपक्रमाला मुलुंड विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार मिहिर कोटेचा, माजी खासदार मनोज कोटक, सामाजिक कार्यकर्ते बी. के. तिवारी तसेच समाजसेवक गोविंद सिंग यांची प्रमुख उपस्थिती लाभणार आहे. शिबिरात ईसीजी, रक्तदाब, अस्थमा, हृदयरोग, रक्ततपासणी, नेत्रतपासणी, दंतचिकित्सा व फिजिओथेरपी अशा विविध मोफत तपासण्या करण्यात येणार आहेत. याशिवाय वेदांत ग्रुप ऑफ हॉस्पिटलच्या सहकार्याने अँजिओप्लास्टी, बायपास, जनरल, गायनॅक, ऑन्कोलॉजी, ऑर्थोपेडिक, युरोलॉजी, हृदय व कानाच्या शस्त्रक्रिया मोफत किंवा अल्पदरात केल्या जाणार आहेत. दीपक फाउंडेशनच्या अन्वीक्षा ब्लड बँक सेंटरतर्फे रक्तदान शिबिराचे आयोजन करण्यात आले असून अल्पदरात चष्मे व श्रवणयंत्र वाटपाचाही समावेश आहे. अधिकाधिक नागरिकांनी या शिबिराचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन आयोजकांनी केले आहे.
