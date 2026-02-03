मुंबई
विवाहित महिला मोखाड्यातून बेपत्ता
मोखाडा, ता. ३ (बातमीदार) ः मोखाडा तालुक्यातील गोंदे बुद्रुक येथील रांजणपाडा परिसरातून लीला हडळ (वय २६) ही विवाहिता बेपत्ता आहे. याप्रकरणी मोखाडा पोलिस ठाण्यात नोंद करण्यात आला आहे.
मोखाड्यातील गंगाराम हडळ ४ जूनला सकाळी ६ वाजता नाशिक येथे मजुरीसाठी गेले होते. त्यांची पत्नी लीला हडळ आई-वडील, मुलांसह घरीच होती. दिवसभर काम करून सायंकाळी घरी परतल्यानंतर पत्नी घरी नसल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. याबाबत विचारणा केली असता, सकाळी दवाखान्यात जाते, असे सांगून घरातून निघून गेल्याची माहिती कुटुंबीयांनी दिली; मात्र रात्रीपर्यंत पत्नी घरी परतली नसल्याने कुटुंबीयांनी नातेवाईक, मैत्रिणी तसेच आजूबाजूच्या गावांत शोध घेतला. अद्याप तिचा थांगपत्ता लागलेला नाही. त्यामुळे याप्रकरणी तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.