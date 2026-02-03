‘आयएसव्हीआयआर’च्या नूतन कार्यकारिणीची घोषणा
‘आयएसव्हीआयआर’च्या नूतन कार्यकारिणीची घोषणा
अध्यक्षपदी प्रा. डॉ. अविनाश गुट्टे यांची निवड
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३ : इंडियन सोसायटी ऑफ व्हॅस्कुलर अँड इंटरव्हेंशनल रेडिओलॉजी महाराष्ट्र शाखेच्या (आयएसव्हीआयआर) २०२५-२६ या कार्यकाळासाठी नूतन कार्यकारिणीची घोषणा करण्यात आली आहे. नूतन कार्यकारिणीत अध्यक्षपदी ग्रँट मेडिकल कॉलेज व जे. जे. रुग्णालय, मुंबई येथील इंटरव्हेंशनल रेडिओलॉजी विभागाचे प्रमुख प्रा. डॉ. अविनाश गुट्टे यांची निवड करण्यात आली आहे. ही निवड प्रक्रिया निवडणूक निर्णय अधिकारी डॉ. राजेश मुंडदा (नागपूर) यांच्या देखरेखीखाली बिनविरोध पार पडली.
नूतन कार्यकारिणीच्या नेतृत्वाखाली इंटरव्हेंशनल रेडिओलॉजीचे प्रशिक्षण, संशोधन आणि रुग्णसेवा अधिक व्यापक करण्यावर भर दिला जाणार आहे. हे प्रगत उपचार राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात उपलब्ध करून देण्यासाठी आणि नव्या डॉक्टरांना जागतिक दर्जाचे प्रशिक्षण देण्यासाठी संस्थेच्या महाराष्ट्र शाखा सक्रिय भूमिका घेणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
सचिवपदी छत्रपती संभाजीनगर येथील एमजीएम रुग्णालयाचे विभागप्रमुख डॉ. शिवाजी पोळे, तर उपाध्यक्षपदी सायन रुग्णालयातील प्रा. डॉ. विवेक उकिरडे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. अध्यक्ष-नियुक्त म्हणून पुण्यातील रुबी हॉल क्लिनिकचे विभागप्रमुख डॉ. यादव मुंडे यांची निवड झाली आहे. कोषाध्यक्षपदाची जबाबदारी नागपूरच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील डॉ. तेजस सदावर्ते यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहे. सहसचिव म्हणून डॉ. पृथ्वीराज जाधव आणि डॉ. स्वेनिल शाह (कोल्हापूर) यांची निवड करण्यात आली आहे. याशिवाय मुंबई, नागपूर, चंद्रपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर येथील तज्ज्ञ डॉक्टरांचा कार्यकारिणी सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला आहे.
देशभरात १,२०० हून अधिक सदस्य
१९९७ मध्ये स्थापन झालेल्या या संस्थेने अवघ्या २८ सदस्यांपासून प्रवासाला सुरुवात केली. या संस्थेने देशभरात १,२०० हून अधिक सदस्यांची संघटना उभी केली आहे. इंटरव्हेंशनल रेडिओलॉजी या शाखेत ‘पिनहोल’ तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने स्ट्रोक, रक्तवाहिन्यांचे आजार, व्हेरिकोज वेन्स तसेच कर्करोगावर विना-शस्त्रक्रिया प्रभावी उपचार केले जातात. कमी वेदना, कमी रुग्णालयात राहण्याचा कालावधी आणि जलद बरे होणे हे या उपचारांचे प्रमुख फायदे आहेत.
