गावठी पिस्सटल सह जिवंत काडतुसे बाळगणाऱ्या युवकास अटक,सव्वा चार लाखांचा मुद्देमाल जप्त
भिवंडी, ता. ४ (वार्ताहर) ः ठाणे आयुक्तालयाच्या हद्दीत एका तरुणास चार पिस्तूलासह चार जिवंत काडतुसे विनापरवाना बाळगल्याप्रकरणी अमली पदार्थ विरोधी पथकाने अटक केली आहे. सोहिल बेग शोराब बेग मिर्झा (२०, रा. मध्यप्रदेश) असे अटक केलेल्या तरुणाचे नाव आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सोहिल हा सोमवारी (ता. २) मानकोली नाक्याकडून डोंबिवलीकडे जाणाऱ्या रस्त्यावरील वेहळे - भाटाळे येथील जय बारकुला देव चौक येथे संशयितरित्या वावरताना आढळून आला. त्याच्यावर संशय आल्याने पोलिसांनी त्यास ताब्यात घेत त्याची अंगझडती घेतली. यावेळी त्याच्याजवळ चार लाख १२ हजार ९४० रुपये किमतीचे चार गावठी पिस्तूल व चार जिवंत काडतुसे आढळून आली आहेत. याप्रकरणी पोलिस हवालदार अमोल देसाई यांच्या फिर्यादीवरून सोहिलच्या विरोधात नारपोली पोलिस ठाण्यात विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल करून त्यास अटक केली आहे.