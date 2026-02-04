डहाणू प्रकल्पात स्थानिकांना प्राधान्य देण्याची मागणी
रोजगार न दिल्यास कामगार संघटनेचा आंदोलनाचा इशारा
कासा, ता. ४ (बातमीदार) : डहाणू तालुक्यात सुरू असलेल्या एल अँड टी कंपनीच्या प्रकल्पामध्ये स्थानिक भूमिपुत्रांना तात्काळ रोजगारात प्राधान्य द्यावे अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा वाढवण बंदर ट्रान्सपोर्ट व कामगार संघटनेतर्फे देण्यात आला आहे. यासंदर्भात प्रकल्प अधिकाऱ्यांसह इतर वरिष्ठांना निवेदन सादर करण्यात आले आहे.
डहाणू तालुक्यात सध्या विविध मोठे विकास प्रकल्प सुरू असून, संबंधित प्रकल्पांसाठी आवश्यक कुशल व अकुशल कामगार, वाहतूक व्यवस्था तसेच यंत्रसामग्रीसाठी स्थानिकांना डावलून बाहेरील राज्यांतील कंत्राटदार, कामगार आणि वाहनधारकांना प्राधान्य दिले जात असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. यामुळे स्थानिक नागरिकांच्या रोजगाराच्या हक्कावर गदा येत असल्याची भावना व्यक्त करण्यात आली. संघटनेने आपल्या निवेदनात काही प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत. प्रकल्पासाठी लागणारे सर्व कुशल व अकुशल कामगार डहाणू तालुक्यातील स्थानिकांमधूनच प्राधान्याने घेण्यात यावेत. कामगारांना मजुरी, भत्ते व इतर सुविधा कामगार कायद्यांनुसार आणि बाजारभावाप्रमाणे देण्यात याव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच कार्यालयीन कामासाठी लागणारे कारकून, पर्यवेक्षक व देखरेख कर्मचारी अशा विवध पदांवर स्थानिकांना संधी देण्याची मागणी करण्यात आली. प्रकल्प अभियंता, व्यवस्थापक आणि सुरक्षा रक्षक यासारख्या पदांवरही पात्र स्थानिक उमेदवारांची नियुक्ती करावी, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. कार्यालयीन कामकाजासाठी वापरण्यात येणारी चारचाकी वाहने भाडेतत्त्वावर स्थानिक वाहनधारकांकडूनच घेण्यात यावीत, अशीही अट संघटनेने घातली आहे.
प्रकल्पासाठी लागणारी जेसीबी, हायवा, पोकलेन, ट्रॅक्टर, पाणी टँकर तसेच इतर लहान-मोठी वाहने स्थानिक व्यावसायिकांकडून घेण्याची मागणीही संघटनेने केली आहे. स्थानिकांना न्याय न मिळाल्यास तीव्र आंदोलन उभारण्याचा इशाराही युनियनतर्फे देण्यात आला असून, प्रशासन आणि कंपनीने याची दखल घ्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. हे निवेदन देताना विक्रमगडचे आमदार हरिश्चंद्र भोये, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष व युनियनचे अध्यक्ष भरज राजपूत, उपनगराध्यक्ष जगदीश राजपूत आणि इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.
