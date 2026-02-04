मनमानी रिक्षाचालकांना चाप
पनवेल, ता. ४ (बातमीदार) : खारघर रेल्वे स्थानक परिसरात प्रवाशांकडून होत असलेल्या सततच्या तक्रारींची गंभीर दखल घेत पनवेल उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने जोरदार कारवाई केली. मीटरने प्रवास न करणे, मनमानी भाडे आकारणे, तसेच नो-पार्किंग झोनमध्ये ऑटोरिक्षा उभ्या करून कोंडी निर्माण करणाऱ्या रिक्षाचालकांविरोधात ही मोहीम राबवण्यात आली. पनवेलचे उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी जयंत चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्राथमिक स्वरूपात २१ ऑटोरिक्षांवर कारवाई करण्यात आली आहे.
मोटार वाहन निरीक्षक संदीप कोतकर यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने खारघर रेल्वे स्थानक परिसरात तपासणी नाके उभारून ऑटोरिक्षांची कागदपत्रे, मीटरची स्थिती आणि वाहतूक नियमांचे पालन होत आहे की नाही, याची काटेकोर तपासणी केली. रेल्वे स्थानक परिसरात रिक्षाचालकांकडून प्रवाशांकडून मनमानी भाडे आकारले जात असल्याने तसेच मीटर न लावता प्रवास करून नागरिकांची लूट होत असल्याच्या तक्रारी वाढल्या होत्या. याशिवाय नो-पार्किंग झोनमध्ये रिक्षा उभ्या केल्यामुळे वाहतूक कोंडी निर्माण होऊन पादचाऱ्यांसह वाहनचालकांनाही मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत होते. या पार्श्वभूमीवर पनवेल आरटीओने कठोर भूमिका घेतली असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या रिक्षा चालकांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. पुढील काळातही अशीच अचानक तपासणी मोहीम सुरू राहणार असून, नियम मोडणाऱ्यांना कोणतीही सूट दिली जाणार नाही, असा इशारा मोटार वाहन निरीक्षक संदीप कोतकर यांनी दिला आहे.
आरटीओच्या या कारवाईमुळे मनमानी करणाऱ्या रिक्षा चालकांचे धाबे दणाणले असून, प्रवासी व नागरिकांनी या कारवाईचे स्वागत केले आहे. नियमांचे पालन करूनच प्रवासी वाहतूक करावी, असे आवाहनही परिवहन विभागाकडून करण्यात आले आहे.