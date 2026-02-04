केंद्रीय अर्थसंकल्प विकसित भारताकडे दमदार पाऊल
पनवेल, ता. ४ (बातमीदार) : केंद्रीय अर्थसंकल्प हा भारताच्या वेगवान विकासाला नवी दिशा देणारा, सर्वसमावेशक प्रगतीचा ठोस आराखडा आहे. विकसित भारताकडे दमदार वाटचाल करणारा ठरणार आहे, असे प्रतिपादन अर्थसंकल्प कोकण संयोजक तथा आमदार निरंजन डावखरे यांनी केले. पनवेल येथील मार्केट यार्डमध्ये मंगळवारी (ता. ३) आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेला हा अर्थसंकल्प देशाच्या आर्थिक परिवर्तनाचा मजबूत पाया ठरेल, असेही आमदार डावखरे यांनी नमूद केले. सलग नवव्यांदा अर्थसंकल्प सादर करून जागतिक विक्रम प्रस्थापित करणाऱ्या सीतारामन यांचे त्यांनी अभिनंदन केले. या पत्रकार परिषदेला आमदार महेश बालदी, भाजप उत्तर रायगड जिल्हाध्यक्ष अविनाश कोळी यांच्यासह भाजपचे पदाधिकारी, नगरसेवक उपस्थित होते.
आमदार डावखरे म्हणाले, की या अर्थसंकल्पात एफडीआयच्या माध्यमातून सेमीकंडक्टर, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्ससारख्या उच्च तंत्रज्ञान उद्योगांमध्ये गुंतवणुकीवर भर देण्यात आला आहे. त्यामुळे देशभरात रोजगारनिर्मिती होऊन युवकांसाठी नव्या संधी उपलब्ध होतील. तसेच हातमाग, पारंपरिक उद्योग व स्थानिक उद्योजकांना प्रोत्साहन देत समावेशक विकासाचा दृष्टिकोन मांडण्यात आला आहे. आमदार महेश बालदी यांनी सांगितले, की हा अर्थसंकल्प देशाच्या विकासाचे ‘ग्रोथ इंजिन’ ठरणार असून रायगड जिल्ह्यातील पायाभूत सुविधा, शिक्षण व रोजगार संधींना मोठी चालना मिळणार आहे.
बागायतदारांना चालना
महाराष्ट्र व कोकणासाठीच्या घोषणांचा उल्लेख करताना त्यांनी सांगितले, की नारळ व काजू उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी प्रक्रिया उद्योगांना चालना देण्यात येणार आहे. पारंपरिक औद्योगिक क्लस्टर्सच्या पुनरुज्जीवनामुळे रोजगार व निर्यात वाढेल. मुंबई-पुणे आणि पुणे-हैदराबाद हाय-स्पीड रेल कॉरिडॉरमुळे राज्याच्या औद्योगिक प्रगतीला गती मिळेल.
