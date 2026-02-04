स्वच्छतेसमोरील अडसर
रस्त्यांवरील भंगार वाहनांची वाढती समस्या
तुर्भे, ता. ३ (बातमीदार) : स्वच्छ सर्वेक्षण २०२५-२६अंतर्गत नवी मुंबई महापालिकेने शहरभर स्वच्छता मोहिमेला वेग दिला आहे. शहराला स्वच्छतेत देशात अव्वल स्थान मिळवून देण्यासाठी रस्ते, चौक, सार्वजनिक ठिकाणे आणि वस्ती भागात व्यापक स्वच्छता मोहीम राबवली जात आहे. यासाठी दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च केला जात असून, यंदाही मनपा आयुक्तांनी आढावा बैठक घेऊन काटेकोर अंमलबजावणीचे आदेश दिले आहेत. प्रत्यक्षात मात्र अनेक भागांत रस्त्यांकडेला उभी असलेली भंगार व निष्क्रिय वाहने स्वच्छतेच्या प्रयत्नांना मोठा अडसर ठरत आहेत. या वाहनांभोवती कचरा साचत असून दुर्गंधी, डासांचा उपद्रव आणि अस्वच्छतेचे वातावरण निर्माण होत आहे. परिणामी शहराच्या सौंदर्यावरही नकारात्मक परिणाम होत आहे.
चौकट
एमआयडीसी परिसरातील गंभीर परिस्थिती
एमआयडीसी परिसरात हा प्रश्न अधिक तीव्र स्वरूपाचा आहे. इलेक्ट्रॉनिक झोनमधील एल अँड टी कंपनीकडे जाणाऱ्या मुख्य रस्त्यावर एका खासगी कुरिअर कंपनीची सुमारे ५० हून अधिक वाहने वर्षभरापासून उभी आहेत. ही वाहने वापरात नसून, भंगार स्वरूपात पडून असल्याने रस्त्याची रुंदी कमी झाली आहे. त्यामुळे वाहतूक कोंडी, अपघाताचा धोका आणि कामगारांची गैरसोय वाढली आहे. स्थानिक नागरिकांनी वारंवार तक्रारी करूनही ठोस कारवाई होत नसल्याचा आरोप केला जात आहे. रस्त्यांवरील भंगार वाहने तातडीने हटवून संबंधित मालकांवर दंडात्मक कारवाई करावी अन्यथा स्वच्छ सर्वेक्षणातील मनपाचे प्रयत्न केवळ कागदापुरतेच मर्यादित राहतील, अशी तीव्र भावना नागरिक व्यक्त करीत आहेत.
