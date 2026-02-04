उन्हाळी भातशेतीची लगबग
उन्हाळी भातशेतीची लगबग
कासा, ता. ४ (बातमीदार) ः सूर्या सिंचन प्रकल्पाच्या कालव्यातून सोडण्यात येणाऱ्या पाण्याचा लाभ घेत शेतकरी भातलागवडीकडे वळले आहेत. पावसाळी हंगामाच्या तुलनेत उन्हाळ्यातील भातशेती अधिक सुरक्षित असल्याने डहाणू तालुक्यात उन्हाळी भातशेतीला पसंती मिळत आहे.
पावसाळ्यात भातशेती करताना वादळी वारे, अतिवृष्टी व पुराचा धोका असतो; मात्र उन्हाळी भातशेतीत कालव्याच्या नियंत्रित पाण्यामुळे पिकावर नैसर्गिक आपत्तींचा परिणाम कमी होतो. याशिवाय रोगराईचे प्रमाणही तुलनेने कमी असल्याने पिकांची वाढ चांगली होत असून उत्पादनही भरघोस मिळते. त्यामुळे अनेक शेतकरी पारंपरिक पावसाळी शेतीऐवजी उन्हाळी भातशेतीला प्राधान्य देताना दिसत आहेत. कासा, तवा, धामटणे, रानशेत, साखरा, आंबेदा, नानिवली, पेठ आणि उर्से या भागातील शेतांमध्ये सध्या रोपवाटिकांमधून रोपे काढून भात लावणीचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. शेतकऱ्यांच्या शेतांमध्ये महिलांसह मजुरांची लगबग दिसून येत आहे.
-------------------------------------------
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना
भातासोबतच भाजीपाला पिकांचीही लागवड करीत आहेत. मिरची, वांगी, टोमॅटो यांसारख्या पिकांमुळे त्यांना अतिरिक्त आर्थिक उत्पन्न मिळत असून कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाला हातभार लागतो. सिंचन सुविधेमुळे शेतीचा पट्टा अधिक सक्रिय झाला असून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळत आहे.