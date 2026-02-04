बिरसा मुंडा यांचे स्मारक उभारणार
बिरसा मुंडा यांचे स्मारक उभारणार
पालकमंत्री गणेश नाईक यांची घोषणा, जिल्हा नियोजन समितीत निर्णय
पालघर, ता. ४ (बातमीदार)ः पालघर जिल्हा अधिकारी कार्यालयाच्या संकुलात बिरसा मुंडा यांचे स्मारक उभारण्याचा निर्णय आज पालघर जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत सर्वानुमते घेण्यात आला. पालकमंत्री गणेश नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक घेण्यात आली.
या बैठकीत जिल्हा वार्षिक योजना आदिवासी घटक कार्यक्रम सर्वसाधारण व विशेष घटक योजना २०२६़२७ च्या प्रारूप आराखड्याला मंजुरी देण्यात आली. तर जिल्हा वार्षिक योजना आदिवासी घटक कार्यक्रम सर्वसाधारण व विशेष घटक योजना सन २०२५ २६ अंतर्गत माहे जानेवारी २०२६ शाखेचा खर्चाचा आढावा घेण्यात आला यामध्ये अर्थसंकल्प तरतूद ७९९४२.५० लाख प्रशासकीय मान्यता ५५९५५.९० लाख वितरित निधी २७०३५.७५ लाख झालेला खर्च २०२४८.११ लाख मंजूर कामे व लाभार्थी संख्या १८४२१८ आतापर्यंत झालेला खर्च २५% जिल्हा वार्षिक योजना सन २०२५ २६ अंतर्गत पुनर्वियो नियोजनाचे प्रस्तावास मान्यता व बचत होणाऱ्या निधीचे पुनर्विचे नियोजन करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांना प्रदान करण्यात आले. यावेळी बैठकीत आमदार विलास तारे यांनी पालघर जिल्हा आदिवासी जिल्हा असल्याने बिरसा मुंडा यांचे स्मारक उभारण्याची मागणी केली. त्यावर पालकमंत्री यांनी पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या संकुलामध्ये बिरसा मुंडा यांचे स्मारक उभारण्यासाठी नियोजन समितीच्या बैठकीत ठराव मांडताना जिल्हाधिकाऱ्यांना पुढील कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले.
