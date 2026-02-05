डहाणूत २०२ वनपट्टे प्रमाणपत्रांचे वाटप
डहाणूत २०२ वनपट्टे प्रमाणपत्रांचे वाटप
शेतकरी मोर्चानंतर प्रशासनाकडून हालचालींना वेग
कासा, ता.५ (बातमीदार) ः वनहक्क कायद्यांतर्गत प्रलंबित वनपट्ट्यांच्या मागणीसाठी चारोटी-पालघर ६५ किलोमीटरचा मोर्चा शेतकऱ्यांनी काढला होता. या मोर्चानंतर शासनस्तरावर हालचालींना वेग आला असून डहाणू येथे २०२ वनपट्टे प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात आले.
डहाणू येथील उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात आमदार विनोद निकोले यांच्याहस्ते तालुका डहाणू अंतर्गत १८७ तर तालुका तलासरी अंतर्गत १५ अशा एकूण २०२ वनपट्टे प्रमाणपत्रांचे वितरण करण्यात आले. वनपट्टे प्रमाणपत्रे मिळाल्यामुळे आदिवासी शेतकरी बांधवांना त्यांच्या जमिनीवरील हक्क अधिकृतपणे प्राप्त झाले असून, उपस्थित लाभार्थ्यांनी समाधान व्यक्त केले. या कार्यक्रमाला डहाणूचे तहसीलदार सुनील कोळी, वनविभागाचे अधिकारी, प्रांत कार्यालयातील अधिकारी तसेच मोठ्या संख्येने वनपट्टेधारक शेतकरी उपस्थित होते. यावेळी आमदार विनोद निकोले यांनी शेतकरी, आदिवासी समाजाच्या न्याय्य हक्कांसाठी लढा देणे हे कर्तव्य आहे. त्या संघर्षाचे फलित वनपट्टे प्रमाणपत्रांच्या रूपाने आले आहे.
---------------------------------------
हक्कांना बळ
आदिवासी व शेतकरी बांधवांनी वनहक्कांच्या मागणीसाठी चारोटी ते पालघर असा तब्बल ६५ किलोमीटरचा पायी मोर्चा गेल्या १९ जानेवारी रोजी काढण्यात आला होता. या मोर्चामधून प्रलंबित वनपट्ट्यांचा प्रश्न मांडण्यात आला. त्याची दखल प्रमाणपत्र वितरणातून स्पष्ट झाले. या उपक्रमामुळे आदिवासी शेतकऱ्यांच्या हक्कांना बळ मिळाल्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
