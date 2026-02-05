मुंबई

मेहनतीचे मोल तीनवर्षांनी खिशात

रोजगार हमीच्या थकीत देयके देण्यास सुरुवात
कासा, ता. ५ (बातमीदार)ः डहाणू तालुक्यात रोजगार हमी योजनेंतर्गत कामगारांना तीन वर्षांपासून मजुरीचा मोबदला मिळालेला नव्हता. त्यामुळे
अनेकांवर उपासमारीची वेळ आली होती. अखेर आमदार विनोद निकोलेयाबाबत प्रशासनाशी संपर्क साधल्याने हा प्रश्न निकाली निघाला आहे.
तीन वर्षांपासून मजुरी रखडल्याने कामगार, ग्रामस्थांमध्ये तीव्र नाराजी होती. शासनाच्या रोजगार हमी योजनेत काम करूनही मोबदला मिळत नसल्याने आमदार निकोले यांनी गुरुवारी डहाणू तहसीलदार कार्यालयात संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन सविस्तर चर्चा केली. या बैठकीनंतर रोजगार हमी योजनेंतर्गत प्रलंबित कामांची देयके तातडीने काढण्यात आली आहेत. त्यामुळे दीर्घकाळ मोबदल्यापासून वंचित कामगारांना दिलासा मिळाला आहे.
नवीन प्रणाली राबवणार
डहाणूचे तहसीलदार सुनील कोळी, गटविकास अधिकारी पल्लवी सस्ते, ग्रामसेवक, रोजगार सेवक तसेच रोजगार हमी अंतर्गत काम करणारे अनेक कामगार उपस्थित होते. तसेच अशा प्रकारे मजुरी रखडू नये, यासाठी नियोजनबद्ध प्रणाली राबवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

