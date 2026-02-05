आता उत्सुकता विरोधीपक्षनेत्याची
२० फेब्रुवारीपूर्वीला पहिल्या महासभेचे संकेत
विरार, ता. ५ (बातमीदार)ः वसई-विरार पालिकेच्या महापौर, उपमहापौर निवडीनंतर पहिली महासभा २० फेब्रुवारीपूर्वी होणार असल्याचे संकेत मिळत आहे. या सभेत सत्तेवर अंकुश ठेवणारा विरोधीपक्ष नेता कोण होणार याची उत्सुकता लागली आहे.
वसई विरार महापालिकेची पाच वर्षांपासून रखडलेली निवडणूक पार पडली. महापौर, उपमहापौर विराजमान झाले आहेत. आता महापालिकेची पहिली महासभा २० फेब्रुवारी पूर्वी होणार असल्याचे बोलले जात आहे. या सभेत स्थायी समिती सदस्यांबरोबर विरोधी पक्ष नेत्याची निवड होणार आहे. तर दुसऱ्या बाजूला इच्छुकांनी स्वीकृत नगरसेवकपद मिळावे, यासाठी पक्ष श्रेष्ठीच्या गाठीभेटी घेण्यास सुरुवात केली आहे. दरम्यान, पालिकेच्या स्थायी समितीसाठी आतापासूनच मोर्चे बांधणी सुरु झाली आहे. बहुजन विकास आघाडीकडून सर्वोसर्वा माजी महापौर प्रवीण शेट्टी यांच्या पालिका तिजोरीच्या चाव्या दिल्या जाण्याचे संकेत दिले होते. त्यामुळे महापौर, उपमहापौरपद विररच्या वाट्याला गेल्याने स्थायी समिती वसईमध्ये येण्याची चर्चा आहे.