विद्यार्थ्यांमधील उद्योजकतेला प्रोत्साहन
दोशी महाविद्यालयात ‘बाझार’ उपक्रम
घाटकोपर, ता. ५ (बातमीदार) : घाटकोपरस्थित एस.पी.आर.जे. कन्याशाळा संचालित पी. एन. दोशी महाविद्यालय (स्वायत्त) येथील जी. एल. जवेरी मॅनेजमेंट स्टडीज (बीएमएस) विभागाद्वारे वार्षिक उद्योजक कार्यक्रम ‘बाझार’ पार पडला. उपक्रमादरम्यान मॅनेजमेंट विभागातील विद्यार्थिनींना अनोखी व नावीन्यपूर्ण उत्पादने आणण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यात आले होते.
उत्पादनांची संकल्पना, डिझाइन आणि प्रदर्शन त्याचप्रमाणे मांडणी कॅम्पसमधील स्टॉलवर करण्यात आली होती. उत्पादने विक्रीसाठी ग्राहकांसमोर खुली ठेवण्यात आली होती. महाविद्यालयाच्या प्राचार्या, उपप्राचार्या, विद्यार्थी, प्राध्यापक, पालक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनीही विद्यार्थिनींची उत्पादने विकत घेतली.
कार्यक्रमात हॅम्पर्स, हेअरस्टाइलिंग सेवा, मोबाइल ॲक्सेसरीज, इंटरएक्टिव्ह गेम्स, खाद्यपदार्थ आणि पेय, दागिने, सौंदर्यप्रसाधने, भेटवस्तू आणि घरगुती गरजेच्या वस्तू यांसारख्या विविध प्रकारच्या ऑफर्सचे प्रदर्शन करण्यात आले. उपक्रमाद्वारे विद्यार्थ्यांनी उत्पादन विकास, विपणन, विक्री धोरणे, ग्राहक वर्तन आणि उद्योजकता यांसारख्या प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रांमध्ये प्रत्यक्ष अनुभव मिळवला. स्पर्धात्मक भावना आणि व्यावसायिक बुद्धिमत्तेला प्रोत्साहन देण्यासाठी, सर्वाधिक विक्री आणि नफा मिळवणाऱ्या दोन संघांना बक्षिसे देण्यात आली. या अनोख्या उपक्रमासाठी महाविद्यालयाच्या प्राचार्य डॉ. आशा मेनन यांनी मॅनेजमेंट विभागातील विद्यार्थिनींचे कौतुक केले. त्याचप्रमाणे बीएमएस विभागाच्या विभागप्रमुख डॉ. विना शेटे, शिक्षक अमिशी तुरखिया, जिनल ठक्कर, पूजा दीक्षित आदी उपक्रमाच्या आयोजनात सहभागी झाले होते.
