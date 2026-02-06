वाढदिवस साजरा करणार नाही
वाढदिवस साजरा करणार नाही
अजित पवारांच्या निधनामुळे उपमुख्यमंत्री शिंदेंचा निर्णय
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ६ : राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे विमान अपघातात नुकतेच निधन झाल्याने साऱ्या महाराष्ट्रावर दु:खाचा डोंगर कोसळला आहे. त्यामुळेच यंदा सोमवारी (ता. ९) वाढदिवस साजरा न करण्याचा निर्णय राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला आहे. कार्यकर्ते, पक्षनेते, पदाधिकारी नागरिकांनीही पुष्पगुच्छ, भेटी आणू नयेत. शुभेच्छा देणारे होर्डिंग लावू नये, तसेच वाढदिवसानिमित्ताने कोणताही सोहळा आयोजित करू नये, असे आवाहन एकनाथ शिंदे यांनी आज केले.
अजित पवार यांच्या अकाली जाण्याच्या वेदनेतून महाराष्ट्र आजही सावरलेला नाही. व्यक्तिश: मी माझा सहकारी आणि मित्र गमावला आहे. अजित पवार यांच्या निधनाने झालेली अपरिमित हानी भरून येणारी नाही. पवार कुटुंबाच्या दु:खात आपण सहभागी आहोत. अशा या दुःखद परिस्थितीत वाढदिवस साजरा करणे, सोहळे-समारंभ करणे मला उचित वाटत नाही. त्यामुळेच परिस्थितीचे गांभीर्य जपण्याचे आवाहन शिंदे यांनी कार्यकर्त्यांना केले आहे.
