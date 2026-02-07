मुंबई

कामगारांच्या अंगावर रसायनांचे थर

कामगारांच्या अंगावर रसायनांचे थर
कामगारांच्या अंगावर रसायनांचे थर
तारापूर औद्योगिक वसाहतीत बेकायदा वाहतूक
बोईसर, ता. ७ (वार्ताहर) : तारापूर औद्योगिक क्षेत्रात धोकादायक रसायनांच्या वाहतुकीदरम्यान कामगारांना हातमोजे, मास्क, गॉगल्स किंवा संरक्षक कपडे नसल्याचे संपूर्ण शरीर निळ्या रंगाच्या माखले होते. या प्रकारामुळे कामगारांच्या सुरक्षिततेकडे दुर्लक्ष झाल्याचा प्रकार पुन्हा समोर आला आहे.
गोमती केमिकल प्रा. लि. (ई-२०) येथून ऑरगॅनिक अमाईन जॉबवर्कसाठी शिवशक्ती फार्मा केम (जे-२३३) येथे पाठवण्यात आली होती. रसायनांची वाहतूक सुमारे २० ड्रमद्वारे टेम्पोमधून करण्यात आली; मात्र रसायनांशी थेट संपर्क झाल्यामुळे कामगारांच्या आरोग्याला गंभीर धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे. तसेच त्वचा, श्वासावाटे रसायन शरीरात जाण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
कारवाई गरजेची
वाहतुकीदरम्यान ड्रम फुटला, गळती झाली किंवा स्फोटासारखी दुर्घटना होण्याची भीती स्थानिक नागरिकांकडून व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे धोकादायक रसायनांच्या वाहतुकीसाठी आवश्यक असलेल्या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी, अशी मागणी होत आहे.

