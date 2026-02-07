जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांसाठी उत्साही मतदान
अलिबाग, ता. ७ : तीन वर्षांच्या प्रदीर्घ विलंबानंतर अखेर रायगड जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांसाठी शनिवारी (ता. ७) उत्साहपूर्ण वातावरणात मतदान पार पडले. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कार्यकर्ते आणि मतदारांमध्ये कमालीचा उत्साह पाहायला मिळाला. सकाळी मतदानास सुरुवात होताच अनेक केंद्रांवर मतदारांच्या रांगा लागल्या होत्या. पहिल्याच दोन तासांत ११.०५ टक्के मतदानाची नोंद झाली, तर दिवस पुढे सरकत असताना मतदानाचा वेग सातत्याने वाढत गेला. १४१ उमेदवारांचे भवितव्य मतपेटीत बंद झाले आहे.
जिल्ह्यातील एकूण १७ लाख ३८१ नोंदणीकृत मतदारांपैकी सुमारे १२ लाख मतदारांनी सायंकाळपर्यंत आपला मतदानाचा हक्क बजावला. ग्रामीण भागात मतदानाचा टक्का नेहमीच समाधानकारक असतो, याची प्रचीती आजच्या मतदानातून पुन्हा आली. अनेक नागरिकांनी आपले दैनंदिन कामकाज बाजूला ठेवून लोकशाही प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग नोंदवला. युवक, महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांनी मोठ्या उत्साहाने मतदान केंद्रांवर हजेरी लावली. काही ठिकाणी सकाळच्या तुलनेत दुपारनंतर मतदानाचा वेग अधिक वाढल्याचे चित्र दिसून आले.
रायगड जिल्ह्यातील दोन हजार ३२३ मतदान केंद्रांवर मतदान प्रक्रिया शांततेत आणि शिस्तबद्ध वातावरणात पार पडली. निवडणूक यंत्रणेने यासाठी व्यापक नियोजन केले होते. मतदान सुरळीत पार पाडण्यासाठी सुमारे १६ हजार १२१ अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. याशिवाय कोणतीही आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवू नये यासाठी एक हजार ६०० राखीव कर्मचाऱ्यांची व्यवस्था करण्यात आली होती. पोलिस बंदोबस्त आणि प्रशासनाच्या दक्षतेमुळे दिवसभर कुठेही मोठा अनुचित प्रकार घडल्याची नोंद झाली नाही.
तालुकानिहाय मतदानात रोहा तालुक्याने आघाडी घेत सर्वाधिक मतदानाची नोंद केली. या उत्स्फूर्त प्रतिसादामुळे निवडणूक प्रक्रियेबद्दल मतदारांमध्ये असलेली जागरूकता आणि लोकशाहीवरील विश्वास अधोरेखित झाला. दीर्घ प्रतीक्षेनंतर पार पडलेल्या या निवडणुकीत नागरिकांनी मोठ्या संख्येने सहभाग घेत लोकशाही कर्तव्य पार पाडले. आता सर्वांचे लक्ष सोमवार (ता. ९) होणाऱ्या मतमोजणी आणि निकालाकडे लागले असून, या निकालातून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सत्तेचे चित्र स्पष्ट होणार आहे.
पक्षवार उमेदवार
शिंदे गट- ४०
भाजप-३०
ठाकरे गट - २०
शेकाप-१८
काँग्रेस - ९
मनसे-१
वंचित-१
आप-१
भाकप-१
अपक्ष-२१
जिल्हा परिषद
एकूण जागा- ५९
महिला उमेदवार- ८६
पुरुष उमेदवार - ८७
पंचायत समिती
एकूण समित्या - १५
जागा- ११८
महिला उमेदवार- १६४
पुरुष उमेदवार- १६५
