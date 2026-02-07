बेकायदेशीर बांधकामांवर बुलडोझर
बेकायदा बांधकामांवर बुलडोझर
मालाडमध्ये पालिकेची कारवाई
मालाड, ता. ७ (बातमीदार) : निवडणुकांनंतर पी-उत्तर प्रभागात बेकायदा बांधकामांविरोधात पालिकेने कठोर भूमिका घेत मोठी तोडक मोहीम राबवली. पी-उत्तरचे सहाय्यक पालिका आयुक्त कुंदन वळवी आणि झोन क्रमांक ४ च्या जिल्हा दंडाधिकारी भाग्यश्री कापसे यांच्या नेतृत्वाखाली शुक्रवारी मार्वे रोड आणि मालाड लिंक रोड परिसरात बुलडोझरने कारवाई करण्यात आली.
प्रभाग अधिकारी कुंदन वळवी यांच्या आदेशानुसार पालिकेच्या विध्वंस पथकाने दोन स्वतंत्र पथकांमार्फत ही कारवाई केली. सहाय्यक अभियंता राजेश सोनवणे व उपअभियंता सुहास घोलप यांच्या नेतृत्वाखालील पहिल्या पथकाने मार्वे रोडवरील साईकृपा नगर परिसरात सुमारे ४० बेकायदा बांधकामे पाडली, तर सहाय्यक अभियंता विजय मानकर व उपअभियंता प्रशांत तावडे यांच्या नेतृत्वाखालील दुसऱ्या पथकाने मालाड लिंक रोडवरील वळनई परिसरात सुमारे ३० बेकायदा बांधकामे निष्कासित केली.
निवडणूक काळात अधिकाऱ्यांच्या व्यस्ततेचा गैरफायदा घेत ही बांधकामे उभारण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. या संयुक्त कारवाईत चार जेसीबी मशीन, ३० कामगार तसेच सुमारे १० पालिका अधिकारी व कर्मचारी सहभागी झाले होते. कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून परिसरात चोक पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.
या वेळी उपायुक्त भाग्यश्री कापसे यांनी सांगितले की, पी/उत्तर वॉर्डमध्ये बेकायदेशीर बांधकामे कोणत्याही परिस्थितीत खपवून घेतली जाणार नाहीत. अशा कारवाया यापुढेही सातत्याने सुरू राहतील.
