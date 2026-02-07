उल्हासनगरात खोदकामामुळे धुराळा
कोट्यवधींचे रस्ते पुन्हा खोदले
धुराळ्यामुळे महापौर संतापल्या
उल्हासनगर, ता. ७ (बातमीदार) : शहरात ‘अमृत’ योजनेअंतर्गत सुरू असलेल्या भुयारी गटार प्रकल्पाच्या नियोजनाचा पुरता बोजवारा उडाला आहे. वर्षभरापूर्वीच कोट्यवधी रुपये खर्च करून तयार केलेले रस्ते पुन्हा खोदले जात असल्याने शहरात धुळीचे साम्राज्य पसरले आहे. या सावळ्या गोंधळामुळे संतप्त झालेल्या महापौर अश्विनी निकम यांनी थेट रस्त्यावर उतरून प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची झाडाझडती घेतली.
४५० कोटींच्या अमृत योजनेसाठी शहरात ठिकठिकाणी खोदकाम सुरू आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, महापालिका निवडणुकीपूर्वी जे रस्ते गुळगुळीत करण्यात आले होते, तेच रस्ते आता खोदून काढले जात आहेत. यामुळे सार्वजनिक निधीचा अपव्यय होत असल्याची तीव्र भावना नागरिकांमध्ये आहे. खोदकाम करताना धूळ रोखण्यासाठी पाणी मारणे किंवा इतर सुरक्षा उपाययोजनांकडे ठेकेदाराने पूर्णपणे दुर्लक्ष केल्याचे पाहायला मिळत आहे. हवेत पसरलेल्या धुळीमुळे नागरिकांना श्वसनाचे विकार आणि डोळ्यांचे त्रास जडत आहेत. अर्धवट खोदलेल्या रस्त्यांमुळे कल्याण-अंबरनाथ मार्गावर तासनतास वाहतूक कोंडी होत आहे. ६८ कोटींच्या कल्याण-अंबरनाथ रस्ता पुनर्बांधणीचे काम अत्यंत संथ गतीने सुरू असल्याने संताप व्यक्त होत आहे.
अधिकाऱ्यांना ‘अल्टिमेटम’
महापौर अश्विनी निकम यांनी शहर अभियंता नीलेश शिरसाटे आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांना घटनास्थळी बोलावून कामाला गती देण्याचे आदेश दिले. ‘‘महापालिका अधिकाऱ्यांचा ठेकेदारावर अंकुश का नाही,’’ असा संतप्त सवाल त्यांनी उपस्थित केला. या वेळी शिवसेनेचे महानगरप्रमुख राजेंद्र चौधरी, कमलेश निकम, जमनू पुरस्वानी यांच्यासह अनेक नगरसेवक उपस्थित होते.
