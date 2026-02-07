कारागृहात जागतिक कर्करोग दिनानिमित्त जनजागृती
अलिबाग, ता. ७ (वार्ताहर) : कर्करोगाबाबत जनजागृती वाढावी तसेच वेळेवर तपासणी व योग्य उपचारांचे महत्त्व अधोरेखित व्हावे, यासाठी दरवर्षी ४ फेब्रुवारी रोजी जागतिक कर्करोगदिन साजरा केला जातो. त्यानिमित्ताने अलिबाग जिल्हा कारागृहात बंद्यांसाठी विशेष जनजागृती कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले.
कार्यक्रमाच्या सुरुवातीस प्रबोधन सामाजिक सेवा संस्थेचे डॉ. मिलिंद पाटील व उज्ज्वल भविष्य सामाजिक संस्थेचे डॉ. नितीन गांधी यांनी कर्करोगाची लक्षणे, कारणे व प्रतिबंधात्मक उपायांबाबत माहिती दिली. त्यानंतर प्रमुख पाहुणे डॉ. राजाराम हुलवान यांनी कर्करोगाबाबत समाजात असलेले गैरसमज दूर करण्याची गरज सांगितली. कर्करोग हा केवळ शारीरिक नव्हे तर मानसिक व सामाजिक आव्हान असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
वेळीच निदान, योग्य उपचार व मानसिक आधार मिळाल्यास अनेकांचे प्राण वाचू शकतात, असे मार्गदर्शन या वेळी करण्यात आले. या कार्यक्रमाकरिता अलिबाग जिल्हा कारागृह अधीक्षक वर्ग-२ विशाल बाळासाहेब बांदल, शिपाई रामहरी कुटे, सुभेदार, सुनील जाधव, हवालदार, अजय जावळे, सतिश जुंबळे, क्रांती कदम इत्यादी कर्मचारी उपस्थित होते.
