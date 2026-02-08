स्वस्त घरांच्या नावाखाली लाखोंचा गंडा
पनवेल, ता. ८ (वार्ताहर) : स्वस्त घरांचे प्रलोभन दाखवून आणि कायदेशीर कागदपत्रांचा बनाव रचून १५ हून अधिक नागरिकांना तब्बल ८२ लाखांना गंडा घातल्याचा प्रकार पनवेलमधील हरिग्राम परिसरात उघडकीस आला आहे. याप्रकरणी खांदेश्वर पोलिसांनी विकसक विजय किशोरीलाल गुप्ता (उर्फ चुन्नीलाल) आणि जमीनमालक वसंत शिवा वाघे (उर्फ वाघमारे) या दोघांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.
२०२१ मध्ये विजय गुप्ता आणि वसंत वाघे यांनी हरिग्राममधील विजय नगर येथे हिंदुस्थान होम्स या नावाने निवासी चाळीचे बांधकाम सुरू केले होते. या चाळीतील घरे स्वस्तात विक्री करत असल्याची जाहिरातबाजी करत दोघांनीही हा प्रकल्प कायदेशीर असल्याचे भासवले होते. तसेच विश्वास संपादन करण्यासाठी सातबाराचे उतारे आणि साठेकरार (नोटरी)देखील करून दिले. सामाजिक कार्यकर्ते दीपक शिंदे यांच्यासह अनेकांनी प्रत्येकी १० ते १२ लाख रुपये दोघांना घरासाठी दिले होते.
ज्या जमिनीवर चाळी बांधल्या होत्या, ती जमीन ही आदिवासी मालकीची असल्याचे व नियमानुसार, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय अशा जमिनीची विक्री किंवा हस्तांतरण करता येत नाही. ही बाब माहिती असतानाही बिल्डर आणि जमीन मालकाने संगनमत करून ग्राहकांना अंधारात ठेवले. तसेच बनावट व्यवहारांच्या जोरावर लाखो रुपये उकळल्याचे उघडकीस आले. त्यानंतर दीपक शिंदे यांनी खांदेश्वर पोलिस ठाण्यात लेखी तक्रार दाखल केली.
जमीनमालकाकडूनच तक्रार
खरेदीदारांकडून पूर्ण पैसे उकळल्यानंतर, तसेच घरांचा ताबा दिल्यानंतर फेब्रुवारी २०२३ मध्ये वसंत वाघे यानेच हे बांधकाम अनधिकृत असल्याची तक्रार नैना प्रशासनाकडे केली. या तक्रारीनंतर नैना प्रशासनाने कारवाई करत ही चाळ जमीनदोस्त केली. हक्काचे घर डोळ्यादेखत जमीनदोस्त झाल्याने गुंतवणूकदारांवर संकट कोसळले.
