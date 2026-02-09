जुन्या वादातून जीवघेणा हल्ला
जुन्या वादातून तलवारीने जीवघेणा हल्ला
उल्हासनगरात दोघे गंभीर जखमी
उल्हासनगर, ता. ९ (वार्ताहर) : शहरात गुन्हेगारीने पुन्हा एकदा डोके वर काढले असून, जुन्या वादाचा राग मनात धरून तलवारीने केलेल्या जीवघेण्या हल्ल्याने शहर हादरले आहे. रविवारी (ता. ८) मध्यरात्रीच्या सुमारास घडलेल्या या थरारक घटनेत दोन तरुण गंभीर जखमी झाले असून, याप्रकरणी एका महिलेसह चौघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या घटनेमुळे परिसरात भीती आणि तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, मध्यरात्रीच्या सुमारास आदर्शनगर कमानी परिसरातील आर. के. पांडे बिल्डिंगजवळ हा हिंसाचार घडला. फिर्यादी शिवम दिनकर फुंदे (वय २५) हे आपला चुलत भाऊ अमित याला घरी सोडण्यासाठी गेले होते. या वेळी जुन्या भांडणाचा राग मनात धरून आरोपींनी त्यांच्यावर हल्ला चढवला. फिर्यादीने दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपी संतोषी पाटील हिने ‘मारून टाका यांना’ अशी चिथावणी दिली. त्यानंतर आरोपी प्रभूराज ऊर्फ बाबू पाटील, लखन पाटील आणि रूपराज पाटील यांनी तलवारींसारख्या घातक शस्त्रांनी शिवम आणि अमित यांच्यावर सपासप वार केले.
लखन पाटील याने शिवम फुंदे यांच्या डाव्या हातावर वार केला, ज्यामध्ये त्यांच्या हाताची बोटे गंभीर जखमी झाली. तर प्रभूराज पाटील याने शिवमच्या उजव्या हातावर वार करून दुखापत केली. रूपराज पाटील याने अमितच्या डोक्यावर आणि अंगावर तलवारीने वार करून त्याला रक्ताच्या थारोळ्यात पाडले. याप्रकरणी पोलिसांनी प्रभूराज ऊर्फ बाबू पाटील, लखन पाटील, रूपराज पाटील आणि संतोषी राजा पाटील यांच्याविरुद्ध संबंधित पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे. घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत तपास सुरू केला आहे.
परिसरात पोलिस बंदोबस्त
हल्ल्याच्या घटनेनंतर आदर्शनगर परिसरात तणावाचे वातावरण आहे. कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी पोलिस प्रशासनाने खबरदारीचे उपाय म्हणून गस्त वाढवली आहे. ‘नागरिकांनी शांतता राखावी आणि अफवांवर विश्वास ठेवू नये,’ असे आवाहन पोलिसांकडून करण्यात आले आहे.
